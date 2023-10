Son nom signifie « ferveur » ou « zèle ». Fondé le 10 décembre 1987, le Hamas est un acronyme pour « mouvement de résistance islamique ». Reconnu comme organisation terroriste par plusieurs pays, dont les Etats-Unis, l’Union européenne et Israël, il est responsable de l’attaque du 7 octobre qui a fait plus de 1.400 morts côté israélien, au jour où l’on écrit ces lignes. Une offensive d’envergure orchestrée par ce mouvement islamo-nationaliste issu de la branche palestinienne de l’organisation islamiste d’origine égyptienne, les Frères musulmans.

Le Hamas se présente, depuis plusieurs années, comme le porte-drapeau de la libération du peuple palestinien face à Israël. En 2007, il a ainsi poussé vers la sortie l’Autorité palestinienne - organisation gouvernementale créée en 1994, un an après la signature des accords d’Oslo I - pour prendre entièrement possession de la bande de Gaza.

Quand et pourquoi le Hamas a-t-il été fondé ? Quel est son fonctionnement ? Quel rôle joue-t-il dans la gouvernance des Territoires palestiniens ? Qui sont ses alliés ?

David Rigoulet-Roze, spécialiste du Moyen-Orient et chercheur associé à l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris) revient, dans la vidéo placée en tête de cet article, sur les origines et l’organisation de ce mouvement en voie de « Daeshisation ».