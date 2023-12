Marseille n’est pas un second choix. C’est en substance le message envoyé par la ville à la Fédération Française de Football après le choix du Groupama Stadium, à Lyon, pour accueillir la rencontre amicale entre l’Equipe de France et l’Allemagne en mars prochain.

La FFF a effectivement officialisé la tenue de ce match lundi, à la grande surprise de l’élu des sports de Marseille. « Il n’y avait pas de communication claire de la Fédération sur le fait que l’Allemagne serait accueillie au Vélodrome, mais on nous avait fait entendre que ce serait le cas. On trouve un peu fort de café que cette officialisation intervienne alors que Jean-Michel Aulas doit être élu vice-président de la FFF vendredi », avance Sébastien Jibrayel.

Le prochain adversaire des Bleus pour ce match au Vélodrome n’est toujours pas connu, mais l’élu réclame un adversaire de haut vol pour affiche alléchante. « Les infos qu’on a aujourd’hui sont que ça pourrait être une équipe non qualifiée pour l’Euro. On a le plus beau stade France qu’on veut remplir pour offrir un beau match aux Marseillais et aux habitants de la région, mais pas pour un match de seconde zone avec un score de 6-0 ou 7-0 », réclame-t-il. Avec en toile de fond les rivalités historiques entre Marseille et Lyon, aiguisées par celles entre Jean-Michel Aulas, « qui n’a plus aucune fonction à l’OL mais qui continue de faire une fixation sur Marseille », et l’OM.