Emiliano Martinez vit sa meilleure vie, et on ne va pas se le cacher, oui, ça nous emmerde. En plus de jouer les premiers rôles en Premier League avec Aston Villa (3e à deux points du leader Liverpool), le gardien de but argentin a encore trouvé le moyen de se payer la tête des Français, près d’un an après la victoire de l’Argentine en finale de la Coupe du monde 2022.

Dibu Martinez s’est particulièrement attardé sur le cas d’Aurélien Tchouaméni, dont il dit, dans des propos relayés par Marca, avoir flairé la nervosité à des kilomètres lors de la séance de penalty qui a coûté la défaite aux Bleus. « Regardez-moi la tête de ce gamin, dites-moi qu’il n’est pas nerveux. J’ai vu depuis mon but qu’il était mort. Il regardait les gens, il était très nerveux. Et je me suis dit que s’il ratait, ils étaient quasiment finis et on serait champions. » Hélas pour nous, le gardien de but a vu juste.

Martinez veut encore gagner une Copa América

Celui qui s’éclate désormais en club sous la coupe d’Unai Emery est bien conscient d’avoir atteint le sommet de sa carrière ce soir-là, notamment en sortant la frappe de dernière minute de Randal Kolo-Muani. Mais il a d’autres objectifs avec l’Albiceleste. « Je veux gagner encore une Copa America et dire que cette équipe est la meilleure de l’histoire. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Quand vous êtes champion du monde et que vous atteignez un certain niveau, vous devez le maintenir ». Détestable, mais lucide.