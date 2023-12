Les partisans des relances courtes vont encore prendre un coup. Vendredi soir, lors du derby d’Hambourg, entre Sankt Pauli et le HSV, le gardien des visiteurs Daniel Heuer Fernandes a marqué un sublime but contre son camp après une action loufoque. Sur un six-mètres, le portier portugais relance court pour son défenseur central, situé lui aussi dans le petit rectangle. Ce dernier envoie le ballon directement à son partenaire de charnière situé sur la même ligne. Et, là, le drame.

"O rety! O boże! Co za kompromitacja HSV"



Ten samobój przejdzie do historii niemieckiej piłki. Tylko na to popatrzcie 🫡😱



📺St. Pauli - HSV oglądaj w Viaplay pic.twitter.com/jRFtl9q7Lf — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) December 1, 2023





Le défenseur central envoie une saucisse en direction du but du HSV, alors que Daniel Heuer Fernandes s’était décalé. Et après quelques rebonds capricieux, le Portugais veut dégager le ballon le plus loin possible. Sauf que l’international U21 a pris le ballon de l’extérieur du pied, ce qui l’a envoyé directement dans ses propres filets. 2-0 pour les locaux, la messe était dite.

Mais, non, dans ce derby bouillant, joué vendredi sous la neige, le HSV a trouvé les ressources nécessaires pour revenir en seconde période, avec des buts de Glatzel et Pherai. 2-2, score final, l’honneur est sauf pour ce bon Daniel Heuer Fernandes, qui a pu dormir un peu plus sereinement.