Une femme, mère de trois enfants, enceinte de son quatrième, obligée de travailler 7j/7 jusqu’à quinze jours avant un accouchement prématuré… C’est le cauchemar vécu par une Brésilienne de 35 ans, qui était maître de maison au domicile de Neymar, à Bougival (Yvelines), lorsque l’ancien joueur du Barça évoluait au PSG, rapporte Le Parisien, mercredi.

L’employée de maison, sans-papiers, travaille tous les jours, pour une durée de soixante heures par semaine, soit vingt de plus que la durée conventionnelle pour un tel travail. Surtout, toutes ces heures (payées en espèces) ne sont pas déclarées par le désormais ex-joueur du PSG et son entourage, qui l’emploie à faire des tâches diverses et très variées, comme faire le ménage ou s’occuper des ongles de la femme de Neymar.

Sans nouvelle de l’entourage de Neymar après avoir mis au monde son quatrième enfant, l’employée de maison, sans ressources, est obligée de se tourner vers le Secours populaire et les Restos du cœur, rapporte le quotidien. En attendant des suites pénales, la jeune femme et ses avocats ont décidé d’assigner Neymar aux prud’hommes pour travail dissimulé.