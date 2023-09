Neymar ne semble pas mécontent d’avoir quitté le PSG. Le joueur a même désormais des mots très durs contre son ancien employeur. Le Brésilien affirme en effet qu’avec son coéquipier et ami argentin Lionel Messi ils ont « vécu l’enfer » dans le club de la capitale qu’ils ont tous deux quitté à la fin de la saison dernière.

Le numéro 10 de la sélection brésilienne parti rejoindre l’Arabie saoudite, s’est d’abord déclaré « très heureux » que Messi, depuis juin à l’Inter Miami aux États-Unis, ait remporté la Coupe du monde 2022 avec l’Argentine. Mais, a-t-il ajouté dans une interview diffusée dimanche par la chaîne de télévision brésilienne Globo, « il (Messi) a vécu les deux côtés de la médaille ».

« On était venus ensemble pour écrire l’histoire »

« Il est allé au paradis avec l’Argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris il a vécu l’enfer, nous avons vécu l’enfer, lui et moi », a déclaré « Ney », 31 ans, six saisons sous le maillot parisien, cinq titres de champion de France mais qui a parfois enduré, comme Messi, les huées du public du Parc des Princes.

« On s’est mis en colère parce qu’on n’était pas là pour ça, on était là pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour être champions, c’est pour ça qu’on est revenus jouer ensemble, on était venus ensemble pour écrire l’histoire », a justifié Neymar qui avait déjà côtoyé Messi à Barcelone. « Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus », a-t-il regretté.

Paris toujours en quête de la Ligue des champions

Le PSG, malgré les sommes investies par son propriétaire qatari et les salaires offerts à Messi et Neymar, n’a toujours pas rempli son objectif affiché de remporter la Ligue des champions.

Neymar qui a signé un contrat de deux ans avec Al-Hilal pour un transfert de près de 100 millions d’euros, bonus compris, a été convoqué avec le Brésil pour les deux premiers matchs des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2026, contre la Bolivie, le 8 septembre à Bélem, et le Pérou le 12 septembre à Lima.