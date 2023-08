Neymar a connu plusieurs carrières au Paris SG : décisif, fragile, rebelle, parfois heureux, parfois haï, l’attaquant brésilien a mis du temps pour s’intégrer au club de la capitale, qu’il quitte pour la formation saoudienne d’Al-Hilal.

- 14 août 2017 : Des débuts séduisants

Le PSG présente son nouveau joyau, acheté pour la somme record de 222 millions d'euros au FC Barcelone, le 14 août 2017 à Guingamp. Avec un but et une passe décisive, Neymar brille déjà. « Je me sens comme à la maison. Tous mes coéquipiers ne sont pas Brésiliens mais tous me mettent à l’aise, j’ai l’impression d’être ici depuis longtemps déjà », assure la nouvelle attraction de la L1.

- 25 février 2018 : Du couac au crac

Le « penaltygate » qui l’oppose à Edinson Cavani en début de saison, pour savoir lequel d’entre eux allait tirer les penalties, résonne comme un premier couac dans sa carrière parisienne.

Mais ce n’est rien par rapport au « crac » entendu le 25 février 2018, lors d’un match de Coupe de France contre Marseille : « Ney » se blesse au pied droit, fissure du cinquième métatarsien. L’annonce d’une saison ratée avec une élimination en 8e de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, et le début d’une longue série de blessures pour l’attaquant brésilien.

- 6 mars 2019 : « Adolescent rebelle »

Le 23 janvier 2019, Neymar rejoue le mauvais film de sa blessure : une série de chocs avec le Strasbourgeois Moataz Zemzemi, en Coupe de France, réveille sa douleur au pied droit. Verdict : trois mois d’absence et un enfer pour son équipe. Le PSG subit une nouvelle humiliation en 8e de finale de C1, contre Manchester United (2-0, 1-3).

De retour à Paris, après avoir été aperçu au carnaval de Salvador puis de Rio, il assiste en tribunes à cette élimination, le 6 mars. Il craque et insulte les arbitres sur les réseaux sociaux : « C’est une honte ! Ils mettent quatre gars qui n’y comprennent rien au foot pour revoir le ralenti (…) Qu’ils aillent se faire foutre ».

De retour sur les terrains fin avril, il exprime sa colère en donnant un coup à un spectateur qui le chambrait après la défaite en finale de la Coupe de France contre Rennes. « Ce n’est pas possible de faire ça », peste son entraîneur Thomas Tuchel le lendemain de ce geste d’humeur. « Lâche », « adolescent rebelle » : Neymar n’est pas épargné non plus par la presse brésilienne. Il écopera de trois matches de suspension à chaque fois (en C1, suspension réduite à 2 matches en appel).

- 23 août 2020 : Bonheur et tristesse

Neymar se sent de mieux en mieux dans la capitale. Sa saison 2019-20 est sa meilleure, malgré l’arrêt prématuré du Championnat en raison de la pandémie de Covid-19.

Il remporte avec le PSG les quatre trophées nationaux, avant le « Final 8 » de la Ligue des champions. A Lisbonne, débarrassé de ses soucis physiques et avec un grand sourire aux lèvres, il permet au club d’atteindre la première finale de C1 de son histoire.

Sa complicité avec Kylian Mbappé saute aux yeux, mais ni lui, ni « Kyky » ne marqueront au Portugal. En finale, le Bayern leur fait payer leur manque de réalisme (1-0), et « Ney » quitte la pelouse au bord des larmes.

- 13 avril 2021 : Magistral contre Munich

Il prend sa revanche contre le Bayern moins d’un an plus tard, en quart de finale. A l’aller en Allemagne, sous la neige, il réussit deux passes décisives (victoire 3-2). C'est au retour, le 13 avril au Parc, qu’il brillera le plus, malgré la défaite (1-0). Face à Manuel Neuer, il trouve trois fois les montants, mais son influence est énorme.

En demies contre Manchester City, le Brésilien est décevant. Quatre jours après le retour, perdu 2-0, il prolonge son contrat jusqu’en 2025 avec le PSG.

- 9 mars 2022 : La débâcle face au Real

Auteur d’une talonnade décisive pour Mbappé lors du match aller contre le Real Madrid en 8e de finale de la Ligue des champions (victoire 1-0 du PSG), Neymar récidive au match retour avec un caviar pour « Kyky ».

Las : comme son équipe, « Ney » s’effondre en seconde période, une de ses pertes de balle offrant à Benzema un de ses trois buts, pour un nouveau fiasco du PSG en C1. Les médias espagnols évoquent même une bagarre entre l’attaquant et son gardien Donnarumma, ce que dément le Brésilien sur ses réseaux sociaux.

- 3 mai 2023 : « Neymar, casse-toi ! »

Auteur d’un début de saison flamboyant avec le PSG, Neymar connaît un nouvel échec avec le Brésil, éliminé en quart du Mondial-2022. Son élan est stoppé par une énième blessure à la cheville en mars. Forfait pour le reste de la saison, il devient la cible d’ultras parisiens, en conflit avec la direction sur l’avenir du club.

« Neymar, casse-toi ! » chantent plusieurs dizaines de supporters vêtus de noir, réunis devant le domicile du joueur à Bougival, en région parisienne. Trois mois plus tard, le Brésilien signe en Arabie saoudite.