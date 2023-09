Non, Neymar ne se distingue pas que par ses punchlines/saucisses médiatiques cette semaine. Après avoir affirmé que Lionel Messi et lui avaient « vécu l’enfer » au PSG, et qu’il était « possible que le championnat saoudien soit meilleur que la Ligue 1 », la star brésilienne a marqué l’histoire vendredi en retrouvant la Seleçao. Le record de buts sous le maillot auriverde est en effet tombé à l’occasion d’un facile succès contre la Bolivie (5-1) à Bélem (Brésil). Quasiment neuf mois après avoir égalé ce record historique de Pelé (77 buts) lors de la Coupe du monde au Qatar, l’ancien attaquant parisien, enfin de retour de blessure, l’a dépassé grâce à un doublé vendredi, en éliminatoires pour le Mondial 2026.

Cette fois, c'est la bonne !!!

Cette fois, c'est la bonne !!!

Neymar devient le meilleur buteur de l'histoire de la sélection brésilienne devant le roi Pelé, en inscrivant son 78ème but sous le maillot de la Seleçao !!! pic.twitter.com/yVrPyaG3M6 — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 9, 2023



Il y a d’abord eu un penalty manqué (17e), avant la libération. A la 61e minute de jeu, le joueur de 31 ans a dépassé le « Roi Pelé » en signant son 78e but, puis son 79e (5-1, 90e+3) en 125 apparitions avec le Brésil. « Je suis très heureux, je n’ai pas les mots, a glissé l’intéressé après ce doublé pour l’histoire. Je n’aurais jamais imaginé atteindre ce record. A partir de ce moment-là, je veux dire que l’avoir fait ne signifie pas que je suis meilleur que Pelé ni qu’aucun autre joueur de la sélection. »

« Imaginez battre quelqu’un comme Pelé… »

Neymar serait-il devenu modeste ? « Je veux toujours écrire mon nom dans l’histoire du football brésilien et de la sélection brésilienne, et aujourd’hui c’est ce que j’ai fait », a poursuivi la récente recrue d’Al-Hilal. L’attaquante Marta conserve toutefois le record des deux sélections confondues, forte de ses 122 buts en 189 capes. Décédé le 29 décembre 2022 à 82 ans, Pelé revendiquait 95 réalisations en 113 matchs avec la sélection. Mais ce chiffre, qui inclut ses buts lors d’amicaux entre la Seleçao et des clubs ou équipes officielles d’Etats brésiliens n’est pas reconnu par la Fifa, contrairement à la Fédération brésilienne de football.

La moyenne d’Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, seul footballeur à avoir soulevé trois Coupes du monde (1958, 1962, 1970), reste néanmoins supérieure à celle de son successeur, avec 0,84 but par match (77 en 92 sélections), contre 0,63 pour Neymar. « Pelé est unanimement le roi du football. Alors imaginez battre quelqu’un comme lui…, avait confié le numéro 10 de la Seleçao en conférence de presse jeudi. Ce sera une marque unique et ce but sera dédié à tous ceux qui m’ont aidé. » A commencer par ses coéquipiers durant ces six années « en enfer » au PSG ?