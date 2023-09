Maintenant que Neymar est sorti de « l’enfer » parisien, comme il a qualifié sa fin de séjour au PSG et le passage de Lionel Messi dans la capitale française, le Brésilien de 31 ans peut se lâcher. Le nouvel attaquant d’Al-Hilal s’est exprimé en conférence de presse avant les matchs des éliminatoires de la Coupe du monde 2026 contre la Bolivie et le Pérou (9 et 13 septembre).

« Le foot est le même là-bas [en Arabie saoudite], a observé dans un sourire le revenant de la Seleçao, qu’il n’avait plus côtoyé depuis le Mondial au Qatar, terminé dès les quarts de finale. Vu les grands noms qui composent ce championnat, c’est possible que ce championnat soit meilleur que la Ligue 1. »

La L1, « c’est là où j’ai le plus souffert »

Neymar, en rupture de ban avec le PSG, a rejoint l’un des clubs majeurs de Riyad cet été contre environ 90 millions d’euros, pour évoluer dans la même compétition que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ou Aymeric Laporte.

« J’ai envie de gagner avec Al-Hilal, a-t-il également lâché. Peu importe ce que disent les gens. Ils disaient que la L1 était faible mais c’est là où j’ai le plus souffert. » Si le championnat saoudien est encore plus dur, ça promet pour le « Ney ».