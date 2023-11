Benjamin Pavard rejouera-t-il en 2023 ? L’international français de l’Inter Milan souffre d’une luxation du genou gauche et ne devrait pouvoir reprendre la compétition que fin décembre, dans le meilleur des cas. « Les examens réalisés ce (lundi) matin ont confirmé le pronostic initial d’une luxation de la rotule du genou gauche, a expliqué l’Inter dans son communiqué. Le défenseur français sera immobilisé pendant trois à quatre semaines, avant de pouvoir commencer sa rééducation. »

Selon la presse italienne, l’absence de Pavard pourrait être comprise entre un mois et demi et deux mois. Le champion du monde 2018 et vice-champion du monde 2022 s’est blessé samedi lors de la victoire de son équipe contre l’Atalanta (2-1). Sur un corner à la 32e minute, Pavard a percuté l’attaquant adverse Ademola Lookman et s’est blessé en retombant. Le staff médical a remis en place son genou sur le terrain.

Pavard, 27 ans, ne pourra donc pas participer aux deux prochains matchs de l’équipe de France, contre Gibraltar et la Grèce, les 18 et 21 novembre. Un coup dur pour l’ancien Bavarois, qui avait enfin eu sa chance au poste de défenseur central contre l’Ecosse en octobre et qui avait parfaitement répondu présent. Didier Deschamps dévoilera ce jeudi sa liste de sélectionnés pour les deux rencontres à venir.