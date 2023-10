France - Ecosse EN DIRECT : Pavard s'offre un doublé (c'est donc ça le multiverse ?)... Les Bleus bien en jambes ce soir..

Actualiser

27e : « Beeeeeenjamin Pavard, Benjamin Pavard, je n'crois pas que vous connaissez, il sort de nulle part, une frappe de bâtard, on a Benjamin Pavard ! ». Le public du stade Pierre-Mauroy nous rappelle aux bons souvenirs de 2018 et je dois dire que ça fait plaisir. On était jeunes, on était beaux, on était insouciants. Quelle époque.

24e : Il faut saluer le gros taf de Mbappé, qui a définitivement retrouvé ses jambes et sa confiance, avec son classique passement de jambe, débordement, centre en retrait (de l'exter du droit svp). Et qui est là, plein axe, pour se jeter parfaitement et conclure de la tête ? Benji, l'enfant du pays.

23e : MAIS NOOOOOOON LE DOUBLE DE PAVARD !!!!! C'est donc ça le multiverse ?

20e : C'est intéressant de voir que Dembélé est dans le même registre qu'au PSG, avec un recentrage dans l'axe pour laisser l'aile à Clauss côté droit. DD aurait-il dans l'idée de le mettre dans les mêmes conditions qu'avec Luis Enrique ? On verra si ça se confirme dans le temps.

17e : Ce but écossais aura eu le mérite de mettre les Bleus dans ce match. Depuis la bourde de Camavinga, ça squatte le but de Kelly pire que des punks à chiens dans le centre-ville de Rennes.

15e : Centre au quinzième poteau de Dembouz, c’est rassurant de voir que certaines choses ne changent pas en ce bas monde.

13e : L'égalisatiooooooon de Pavard !!! Ohpopo ca sent la grosse soirée ça ! Egalisation de Pavard, l'ancien de la maison lilloise, qui coupe parfaitement le corner de Grizou au premier poteau et remet les Bleus direct dans le match. Avec l'aide du poteau d'ailleurs.

11e : Magnifique passe dé' du milieu madrilène pour le numéro 14, qui était hors-jeu oui mais non t'as vu, et qui ne se fait pas priver pour concrétiser cette offrande venue de nulle part, d'un plat du pied droit petit filet opposé.

10e : OHHHHHH CAMAVINGA MDR LOL NON MAIS CA VA PAS GROS ??????

9e : Début de match compliqué pour l'ancien lensois Jonathan Clauss, non pas du fait de l'accueil réservé par le public lillois, mais par son manque de justesse technique et ses mauvais contrôles de balle.

6e : Belle combinaison sur CF avec Grizou qui décale Mbappé à gauche alors que tout le monde attendait un ballon dans la surface. Le centre fort du Parisien est bien capté par Kelly. Que personne n'a encore tué, donc (vous l'avez ?).

5e : Le public fait un bruit dingue dès que Mbappé touche le ballon, c'est assez impressionnant.

4e : Les Bleus sont organisés en 4-3-3 et le respectent parfaitement en ce début de match. Et pour ma part je ne vois pas le chrono d'où je suis, n vous étonnez pas si parfois le timing à gauche ne vous semble pas cohérent.

2e : Première sortie aérienne pleine d'autorité du grand Mike, qui joue un peu à domicile ce soir, lui qui s'est révélé à Lille avant de partir à l'AC Milan.

1e : Allez, c'est parti ! Le coup d'envoi est donné par l'Ecosse.

21h10 : Magnifique (non) minute de silence gâchée, d'abord à cause d'un môme (on ne peut pas non plus le charger) mais surtout à cause du gros débile qui n'a rien trouvé de mieux à faire que de brailler « ferme ta gueule » derrière, ce qui a entraîné d'autres réponses... Bref, minable.

21h09 : Une minute de silence en hommage aux victimes d'Israël, de Palestine, du professeur assassiné en Franc et des morts à Bruxelles hier. Triste monde de merde.

21h09 : Bon nous ce soir c'est match amical, sans prise de tête.

21h08 : Alors que les Pays-Bas ont pris une grosse option pour la qualif à l'Euro après leur victoire en Grèce, au bout du bout du temps additionnel, sur péno (Van Dijk).

21h07 : Brrrrr toujours les mêmes frissons lors de Flower of Scotland, l'hymne écossais.

Et voici la compo écossaise, alors que les deux équipes s'apprêtent à entrer sur le terrain.



Le XI tricolore ce soir, avec Pavard en défense centrale, son vœux est exaucé.

20h55 : Bon je confirme, la pelouse a été sévèrement flinguée par les rugbymen. Pas merci les gars.

20h53 : Pas de panique, rien à voir avec les tragiques événements d'hier à Bruxelles, c'est juste que la sécurité à été renforcée et que les palpations ont dû prendre plus de temps que prévu.

20h46 : Ca sent la bonne soirée à Pierre-Mauroy, le stade va être plein, il ne fait pas (trop) froid et les Ecossais sont là pour mettre l'ambiance. On les a croisés toute la journée dans le centre de Lille et je dois dire que je suis plus que jamais amoureux de ce peuple.

20h44 : Salut tout le monde ! Le temps de régler un petit cousi avec la wifi du stade Pierre-Mauroy et me voici tout à vous.