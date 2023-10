Il est de retour ! Après un accident de ski et un an de galère, le gardien de but du Bayern Munich est sur le point de retrouver les buts de l’Allianz Arena face à Darmstadt, en Bundesliga. La nouvelle a été annoncée par Thomas Tuchel en conférence de presse de veille de match. L’ancien entraîneur du PSG s’est montré plutôt superstitieux à l’occasion.

« Si rien ne se passe à l’entraînement, ''toi ! toi ! toi !'' [formule allemande pour porter chance], il jouera demain », a déclaré Thomas Tuchel, en touchant le bois de la table devant lui. « Il se réjouit, on se réjouit, d’autres se réjouissent aussi probablement », a ajouté le technicien munichois avec un large sourire sur le visage.

Le dernier match disputé par Manuel Neuer sous les couleurs bavaroises remonte au 12 novembre 2022, un déplacement à Gelsenkirchen pour y affronter Schalke 04 (victoire 2-0).

Retour raté l’été dernier

Victime d’une « fracture de la partie inférieure » de la jambe droite (certains médias allemands ont évoqué une double fracture ouverte tibia/péroné) le 9 décembre 2022, Neuer avait été opéré le lendemain. Initialement, il espérait un retour pour la préparation estivale des Munichois à la mi-juillet, mais sa rééducation a pris plus de temps que prévu.

« C’est déjà une situation particulière, ça fait longtemps sans [match]. Je ressens sa joie, mais aussi toute sa classe. Il a une énorme expérience, c’est une situation nouvelle, mais ces situations sont aussi là pour être vécues », a ajouté Tuchel.

De janvier à fin mai, l’intérim a été assuré par le Suisse Yann Sommer, recruté à l’hiver 2022/23 et parti à l’Inter Milan à l’été 2023. Depuis le début de la saison, c’est Sven Ulreich qui a gardé les buts du Bayern.