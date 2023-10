Au stade Vélodrome,

Non Gennaro, tu n’es ni « un ange ou un saint », et comme toi, on veut voir plus souvent ces belles images de communion entre supporteurs de deux équipes de football. Comme celles que nous ont offertes ceux de l’Olympique de Marseille et de l’AEK Athènes lors de la victoire marseillaise jeudi au stade Vélodrome, pour la troisième journée de Ligue Europa (3-1).

Avec dès mardi, une peinture commune en hommage à Michalis Katsouris, ce supporteur de 29 ans de l’AEK Athènes, tué en août dernier par des ceux du Dinamo Zagreb. Puis mercredi avec un apéro géant sur le Vieux-Port. Avant d’enchaîner en ce jour de match au local du Commando Ultra 84 en compagnie des Original 21, les deux groupes de supporteurs à l’origine l’amitié de 30 ans qui lie les deux clubs. Pour finir sur un cortège jusqu’au stade Vélodrome, derrière une bâche commune.

« Ce serait beau de revoir plus souvent ce qu’on a vu ce soir »

Le spectacle s’est poursuivi à l’intérieur du volcan marseillais avec un magnifique tifo commun au CU84 et Original 21 lors de l’entrée des joueurs sur la pelouse. Avec deux supporteurs de dos, chacun vêtu de leurs couleurs, bleu et blanc d’un côté, et noir et jaune de l’autre, surmontant les noms des deux groupes. Magnifique.

« Sur l’ambiance, quitte à ce qu’on dise que je fais l’ange ou le saint, je me dis que dans le monde dans lequel on vit, ce serait beau de revoir plus souvent ce qu’on a vu ce soir. Tous les jours, on parle de guerre, j’aimerais voir plus de fraternité comme on l’a vue aujourd’hui. Il devrait être plus nombreux pour la cohésion », a d’ailleurs souligné Gennaro Gattuso en conférence de presse.

La fête a continué durant tout le match, avec une mention spéciale aux supporteurs grecs, certes plus proches de la tribune presse que les virages marseillais, et qui n’ont jamais cessé de chanter.

Cadeaux grecs

Et il n’y a pas qu’en tribune que les deux clubs se sont fait des cadeaux, sur la pelouse aussi. A l’image du gardien Stankovic, et qui avait la hotte bien remplie. Avec comme première offrande, une passe directement sur Vitinha alors que l’attaquant s’était intelligemment mis sur la trajectoire entre le portier et le défenseur. Et une deuxième, en fauchant allègrement l’attaquant portugais du bras, dans la surface. Résultat, un penalty servi sur un plateau, transformé par Harit (60e), et un carton rouge en guise de cerise sur le gâteau.

« Dans ce moment où on n’est pas bien, on doit forcer les erreurs de l’adversaire. Vitinha a fait un gros match, il a obtenu le penalty, c’était très important », a d’ailleurs rappelé Leo Balerdi, « seulement » averti jeudi soir. Parce que l’OM avait, comme trop souvent cette saison, gâché son avance au score offerte part l’attaquant portugais (27e) en encaissant un but juste après le retour de vestiaire. Sur la seule occasion, ou presque, des Grecs (53e).

« Un coucou aux supporteurs de l’AEK »

Mais Vitinha a donné raison à son entraîneur de le titulariser pour la première fois. « Je suis content du match de Vitinha, mais aussi des autres joueurs. Je l’ai déjà dit, il aurait pu faire plus, mais moi aussi j’aurais pu lui donné plus de temps de jeu. Il sait ce que je pense de lui, je veux le voir avec le sourire. On a beaucoup de rendez-vous importants, donc je suis content de sa prestation », l’a encouragé l’entraîneur italien.

Et c’est finalement un énième cadeau grec qui a scellé la victoire de ses hommes. Avec un découpage en règle de Lodi par le spécialiste du genre Nordin Amrabat, après un contrôle de la poitrine du brésilien dans la surface. Un penalty cette fois transformé par Jordan Veretout (69e). Une première victoire de l’Olympique de Marseille cette saison fêtée par les virages sud et nord, mais aussi saluée par les supporteurs grecs lors du tour d’honneur des joueurs de l’OM. « On a vu une image qui nous a plu à la fin du match. En finalité, ça représente le foot. Ça fait toujours chaud au cœur de voir ce genre d’image, on fait aussi un coucou aux supporteurs de l’AEK », a tenu à dire Geoffrey Kondogbia, en zone mixte.

Une soirée qui fait du bien au moral, et qui permet à l’Olympique de Marseille de prendre seul la tête du groupe B à l’issue des matchs allers, après la défaite de l’Ajax à Brighton (2-0). Mais attention parce que dimanche (20h45) pour « l’Olympico » contre l’OL à domicile, il ne sera plus du tout question de cadeaux ou d’amitié.