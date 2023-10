Ballon d'or 2023 EN DIRECT : Messi est arrivé avec toute sa marmaille, ça sent bon pour lui.. Suivez la cérémonie avec nous

10h00 : Je déclare la cérémonie ouverte (enfin presque)

Salut tout le monde ! Bienvenue chez nous pour suivre la cérémonie de remise du Ballon d'or 2023. Pas en direct du Théâtre du Châtelet, on a fait l'impasse cette année, mais on est là quand même pour voir Lionel Messi remporter son 46e Ballon d'or (8e en vrai). Le seul suspense, finalement, consiste à savoir s'il sera bien présent à la cérémonie, lui qui reste traumatisé par ses deux ans passés à Paris. On rigole on rigole, mais l'Argentin est bien le grand favori pour cette année, après avoir soulevé le dernier titre qui manquait à sa carrière, le plus grand de tous, en décembre dernier au Qatar. Les huit buts de Mbappé lors de cette Coupe du monde ne devraient pas peser lourd à côté, tout comme les 52 pions TTC du phénomène Haaland avec Manchester City. Enfin, sait-on jamais !

>> Préparez votre costume et votre plus beau noeud pap, on se donne rendez-vous vers 20 heures pour suivre la cérémonie ensemble...