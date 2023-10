« Les deux joueurs ne sont pas en état de faire face aux engagements des jours à venir. » Dans un communiqué envoyé jeudi soir, la Fédération italienne de football (FIGC) a annoncé que les internationaux Sandro Tonali et Nicolo Zaniolo avaient été écartés du rassemblement de l’équipe nationale, après l’ouverture d’une enquête sur des paris sportifs illicites.

La Fédération précise que le milieu de terrain Sandro Tonali et l’attaquant Nicolo Zaniolo, qui évoluent en Angleterre, respectivement à Newcastle et Aston Villa, ont été informés de l’enquête les visant au centre d’entraînement des Azzurri à Coverciano. Les deux joueurs manqueront les matchs de qualification de l’Italie pour l’Euro 2024 contre Malte samedi et l’Angleterre mardi.

La FIGC avait annoncé mercredi avoir ouvert une enquête en août pour déterminer si le joueur de la Juventus Turin, Nicolo Fagioli, a fait des paris sportifs. Il est soupçonné d’avoir utilisé plusieurs profils différents pour faire des paris sur des plateformes clandestines.