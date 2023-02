On le sait : notre titre d’article aurait sa place au Kamoulox. Au moins quatre matchs du championnat kosovar de football ont pourtant bien été truqués, avec des conséquences directes en France. Ces résultats de première division kosovare ont en effet offert à des parieurs, installés à la fois en France et au Kosovo, des gains importants sur ces paris sportifs, a annoncé jeudi la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Nancy.

« Le service central des courses et jeux (SCCJ) a enquêté durant près d’un an sur des faits de corruption sportive et d’escroquerie en bande organisée concernant un club de football de première division au Kosovo », a indiqué dans un communiqué la JIRS.





Un gain estimé de plus de 360.000 euros

Cette dernière n’a pas précisé quel club était concerné, mais « l’analyse des cotes et des enregistrements vidéo de plusieurs matchs permettait de confirmer la manipulation du score de certains d’entre eux », a-t-elle souligné. L’enquête a permis de remonter aux « membres d’un cercle familial élargi installés à la fois en France et au Kosovo », soupçonnés d’avoir participé « à la manipulation des résultats de certains matchs afin de se garantir des gains importants lors de paris sur les résultats de ces matchs, connus par avance ».

Ainsi, sur les quatre rencontres visées, la JIRS évoque un gain estimé de plus de 360.000 euros. Neuf personnes ont été placées en garde à vue. Quatre hommes âgés de 24 à 50 ans, originaires de Mulhouse (Haut-Rhin) et de Dijon, ont ensuite été mis en examen des chefs d’escroquerie en bande organisée et d’association de malfaiteurs. Le championnat du Kosovo de première division, la « Superliga », rassemble dix équipes. Le tenant du titre est le FC Ballkani, basé dans la ville de Suva Reka, au sud du pays.