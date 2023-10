Le bijou avait une valeur d’environ 9.000 euros. Vendredi soir, un internaute prénommé Adrien s’est adjugé la bague de champion du monde 2018 de Nabil Fekir pour 42.500 euros, lors d’une vente aux enchères organisée par le streameur Amine, et diffusée sur sa chaîne Twitch. Au total, 106.862 euros ont été récoltés durant cette soirée, qui a vu également les gants utilisés par Cédric Doumbé lors de son combat de MMA face à Jordan Zebo partir pour 4.000 euros.

Bravo Adrien 🔥🔥 merci à @AmineMaTue merci à tous pour la participation et pour l'aide à la Libye et au Maroc @seedcharity_ 🧡 pic.twitter.com/JhFQMA2NXC — Nabil Fekir (@NabilFekir) October 6, 2023



Tout l’argent servira à aider les victimes des catastrophes naturelles qui ont touché ces dernières semaines le Maroc et la Libye. Le tremblement de terre qui a touché la région de Casablanca début septembre a fait environ 3.000 morts et plus de 5.000 blessés, d’après le dernier bilan des autorités diffusé à la mi-septembre. Le séisme a également endommagé quelque 60.000 habitations dans près de 3.000 villages dans le Haut-Atlas et ses environs.

En Libye, des inondations sans précédent ont provoqué la mort d’au moins 4.000 personnes. Le drame a provoqué le déplacement de plus de 42.000 personnes, selon les derniers chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui estime que les besoins urgents des déplacés portent sur « la nourriture, l’eau potable, la santé mentale et le soutien psychosocial ».