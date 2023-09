« C’est une catastrophe humaine. C’est très triste et le pays a besoin d’aide. Alors j’ai compté, on a fait une quarantaine de sacs/cartons (…) Et on n’a pas terminé », explique Abla, bénévole. Au milieu du hall de son immeuble, dans le 9e arrondissement de Paris, Hasnaa Guessous, cofondatrice du site d’e-commerce « mysoukinthecity » a décidé de mettre en place une collecte de dons à destination du Maroc après le violent séisme du 9 septembre dernier : « En tant que citoyenne marocaine en France, j’ai voulu contribuer en fait à mon niveau » nous précise l’entrepreneuse.

Quatre camions de dons

Conserves, pulls, lingettes, compresses et désinfectants… « On essaye de classer par catégorie pour que ce soit clair pour ceux qui réceptionnent : qu’on ait les cartons/sacs, par exemple de couches, à part, des denrées alimentaires à part, les conserves, les vêtements en fonction de si c’est adulte ou enfant », explique-t-elle. Émue, Francisca, une mère venue déposé des essentiels, nous raconte : « Ce n’est pas possible de laisser souffrir les gens. Alors principalement, parce que ce sont les choses qu’on donne le moins en général, [on a pris] des produits pour les bébés, du lait, des couches, des lingettes et pour les jeunes filles ou les jeunes femmes, des serviettes hygiéniques, du dentifrice, du sérum pour les bébés… »

En seulement une journée et demie de collecte, près de 4 tonnes de colis ont été accumulées. Quatre camions devraient arriver à Marrakech entre le 16 et le 18 septembre. Réceptionnés par Firdaws Guessous, sa sœur et associée, ils seront ensuite redistribués dans les endroits touchés par la catastrophe.

De la rue aux réseaux, une solidarité au pied levé

« Et comment vous avez communiqué là-dessus ? », demande une voisine en se faufilant entre les sacs. « Sur les réseaux en fait, sur Instagram, et ça a été relayé ensuite » lui répond Hasnaa. Forte d’une communauté de 14 mille abonnés sur Instagram notamment, « mysoukinthecity » a créé un véritable lieu d’échange au pied levé. Pour beaucoup de donneurs et donneuses aujourd’hui, les posts relayés sur les réseaux par Diego El Glaoui, 152 milles followers, notamment, ont fait mouche. « J’ai vu sa story et je me suis déplacée avec ma maman », explique Ylana Zerbib, une étudiante ayant vécu la catastrophe lors de ses vacances à Marrakech.

L’ampleur inattendue de l’évènement a également attiré des curieux. Alors qu’elle a aperçu la collecte en rentrant chez elle, une habitante de l’immeuble d’en face redescend les bras chargés une heure après. « Et il y a d’autres entreprises aussi qui nous ont contactés. Mais on essaye aussi de les diriger directement vers le transporteur pour qu’on puisse désengorger ce qu’on reçoit puisqu’on est que des bénévoles, que des citoyens », ajoute Hasnaa Guessous. Touchée par cette initiative, l’entreprise française Joone Paris a ainsi fait don de plusieurs cartons de produits d’hygiènes.

Le séisme, le plus meurtrier dans le royaume depuis plus de soixante ans, a dévasté vendredi soir des villages entiers dans une région située au sud-ouest de Marrakech. Le 12 septembre, le bilan a atteint au moins 2.901 morts et 5.530 blessés. Et au milieu des ruines, les besoins des survivants sont au moins aussi importants.