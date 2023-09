La Fédération espagnole de football a réitéré lundi son intention de procéder à des « changements structurels » après l’affaire Rubiales, exhortant les 39 internationales qui refusent de revenir en sélection à « participer à ce changement » et leur garantissant un environnement sûr. Ces joueuses, dont 21 ont été sacrées championnes du monde avec la Roja en août, refusent toujours de revenir en sélection, malgré la démission de l’ex-patron du foot espagnol Luis Rubiales après son baiser forcé à la numéro 10 Jenni Hermoso et le licenciement du sélectionneur Jorge Vilda, dont elles critiquaient les méthodes.

« Il est clair que la Fédération, la société et les joueuses elles-mêmes sont alignées sur le même objectif : le renouvellement et le début d’une nouvelle étape où le football est le grand bénéficiaire de tout ce processus », a déclaré la RFEF dans un communiqué. « Par conséquent, les joueuses sont priées de se joindre à ce changement mené par la Fédération, en comprenant que les transformations qui doivent se poursuivre doivent être solides et justes », ajoute le communiqué qui intervient quelques heures avant que la nouvelle sélectionneuse Montse Tomé n’annonce sa première liste pour les matchs de la Ligue des Nations contre la Suède et la Suisse.

Montse Tomé convoque donc UNE GRANDE PARTIE des joueuses qui ont pourtant REFUSÉ de revenir en sélection... https://t.co/oMTu51jvJd — Anna Carreau (@annacarreau) September 18, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Les championnes du monde exigent d’autres démissions

L’ancienne joueuse du Barça sera privée de 39 joueuses, dont 21 des 23 championnes du monde, qui ont déclaré dans un communiqué vendredi que les conditions n’étaient pas réunies pour qu’elles rejouent pour l’équipe nationale et appelant à une refonte totale des instances du foot espagnol. Les signataires, dont la double Ballon d’or Alexia Putellas, demandent plus de changements aux différents niveaux de la fédération, notamment la démission de plusieurs membres qui faisaient partie de l’équipe de Luis Rubiales.

La RFEF se dit « consciente de la nécessité de procéder à des changements structurels », après avoir pris « des décisions difficiles ces derniers jours, qui continueront à être prises étant donné la conviction qu’un renouvellement est nécessaire ». La fédération espagnole « garantit un environnement sûr pour les joueuses et s’engage à instaurer un climat de confiance mutuelle afin que nous puissions travailler ensemble et faire en sorte que le football féminin continue à progresser beaucoup plus fort ».