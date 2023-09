Ce n’est encore qu’une supposition, mais il y a de fortes chances pour qu’elle se vérifie rapidement. Selon le site Footy Headline, en pointe sur les questions vestimentaires dans le sport, le nouveau maillot que l’équipe de France arborera à l’Euro l’été prochain est connu.

Et si l’info venait à être confirmée, il semblerait qu’on parte sur une petite merveille. Ok, les goûts et les couleurs sont matières à débat, mais là, on parie que la majorité des supporteurs français auront le sourire. Fini le bleu nuit, certes du plus bel effet, mais tellement éloigné de celui du drapeau tricolore, et retour à une couleur qui sent bon les années 90-2000.

🇫🇷🐓 pic.twitter.com/qZli2QyS5I — Footy Headlines (@Footy_Headlines) September 18, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Bleu à l’ancienne et sobriété, un combo gagnant

D’une grande sobriété, celui-ci laissera simplement apparaître le bleu-blanc-rouge au niveau des manches, avec un col rond (la base pour un maillot de foot si l’on en croit Toni Kroos) de couleur blanche. On ne sait pas vous, mais nous, on a déjà mis un billet de côté pour être tout beau/toute belle l’été prochain outre-Rhin.