L’internationale française Kheira Hamraoui va tenter de rebondir au Mexique où elle a signé au Club America, a annoncé lundi le club de Mexico, près de deux ans après l’agression dont elle a été victime dans les Yvelines. L’ancienne joueuse du FC Barcelone, du PSG et de l’OL, avec qui elle a remporté trois fois la Ligue des champions, a été laissée libre cet été par le Paris Saint-Germain à l’issue de « deux années de tempête infernale », selon elle.

En novembre 2021, au retour d’un dîner d’équipe, elle a subi une violente agression à la barre de fer par des hommes cagoulés. Sa coéquipière parisienne Aminata Diallo a par la suite été placée en détention provisoire puis mise en examen dans cette affaire ayant pour toile de fond une rivalité entre joueuses.

🦅 Sous la pluie de l'Azteca, Kheira Hamraoui est présentée au public de l'América avant le Clasico Nacional contre les Chivas 🏟️pic.twitter.com/GSjp6vuMMJ — Fútbol mexicano FR 🏆 (@ligamx_fr) September 17, 2023



Hamraoui pas sélectionnée par Renard

L’affaire, très médiatisée et qui a impliqué les prises de position d’autres joueuses du PSG et de l’équipe de France féminine, a grandement perturbé la carrière de Hamraoui, 33 ans, 41 sélections chez les Bleues. La milieu a dénoncé une « injustice » en apprenant qu’elle n’avait pas été sélectionnée par Hervé Renard pour la Coupe du monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande, cet été.