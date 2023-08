PSG-Lens EN DIRECT : Mbappé et Dembélé se réveillent, le Parc est prêt à rugir... Suivez le match avec nous

Actualiser

32e : Le centre de Dembouz en cloche au second poteau, Mbappé est seul et tente la reprise acrobatique. C'était cadré, Samba était battu mauis c'est sauvé en cata par Danso.

30e : Le contre éclair du PSG ! Dembouz enclenche le mode Nitro, Mbappé croise avec lui et se glisse dans son dos mais son tir est repoussé par Samba.

29e : Oh le con ! Vitinha qui confond son but avec celui de Samba ahahah ! Le Portugais a bien failli nous mettre une lucarne à Donnarumma, c'est le cirque Pindder dans la défense parisienne en ce moment.

28e : Mbappé qui se dribble tout seul dans la surface lensoise alors qu'il avait laissé deux défenseurs sur la béquille, ça arrive.

27e : Après un coup-franc excentré repoussé par la tète de Skriniar, Frankowski tente une volée de loin qui s'envole.

24e : Skriniar c'est pas une caravane qu'il a au cul, c'est un camping tout entier.

22e : Ousmane est chaud patate et rend dingue les Lensois qui se trouvent sur sa route, tous obligés de le démâter pour éviter de le laisser filer.

20e : Ils devraient le savoir pourtant. A Boulogne, tu t'assois et tu fermes ta gueule. Vivement le retour d'un groupe ultra pour remettre le zbeul là-dedans. Désolé on ne voit ps grand chose sur la vidéo, mais des supporters viennent de se faire virer pour avoir essayer de lancer des chants en tribune Boulogne #PSGRCL #LibertéPourLesSupporters pic.twitter.com/xxLg2Yh4Gr — Footstade 2 #QSIOUT (@Footstade2) August 26, 2023

19e : Première accélération de Dembouz, première faute de Medina et jaune direct pour l’Argentin. L’arbitre avait fait preuve de plus de clémence envers Hernandez, coupable d’une grosse semelle quelques minutes plus tôt, ce que lui fait remarquer Medina.

16e : Le premier beau mouvement du match est lensois, à une touche de balle la bande à Haise parvient à entrer dans la surface et à tirer (au-dessus).

15e : Pour le moment je ne vois pas de révolution dans le jeu parisien, les joueurs ne demandent pas le ballon, ça se cache un peu. Je n’ai pas encore vu la moindre combinaison à trois, de jeu en triangle. Et côté lensois on se contente de contenir l’adversaire sans vraiment tenter grand-chose quand on a le ballon.

14e : Je vois que Gigio est toujours aussi à l'aise que ma grand-mère balle aux pieds. C'est catastrophique.

13e : Là encore c'est une passe milite d'Asensio vers Marqui qui a failli offrir une occase de but aux Sang et Or.

12e : La défense parisienne galère à sortir d'en bas face au pressing des Lensois. Mis dans les cordes, Hakimi et Marqui concède un corner comme des grands.

9e : Je vois déjà l'effet de la fin de Ticket Place en Virage Auteuil. Toute la tribune participe, lève les bras et chante. Ca fait plaisir de retrouver une vraie ferveur.

7e : Ouuuuuuh le centre de Zaïre-Emery qui passe devant tout le monde sans trouver preneur, c'était chaud quand même ! Avec un Gonçalo Ramos, c'est peut-être au fond ça.

7e : Et Paris qui récupère très haut dans la foulée, ce qui est l'une des volontés de Luis Enrique cette saison.. De la gnac, des clebs à la perte de balle, le genre de truc totalement nouveau au PSG.

5e : Première alerte sur les buts de Samba avec un déboulé du Kyks, une remise en retrait et un tir contré de Vitinha.

4e : Le bloc lensois quadrille parfaitement le terrain, obligeant les Parisiens à faire tourner de droite à gauche sans que ça mène à rien. Il va falloir que les milieux ne se montrent ce soir, notamment le petit chouchou Warren Zaïre-Emery.

3e : Dembouz et Mbappé bouffe la ligne chacun de leur côté, les consignes de Lucho sont claires, on étire le bloc.

1e : C'est parti, le coup d'envoi est donné par les Parisiens ! Régalez-nous messieurs.

20h53 : Les joueurs sont là, on va pouvoir lancer ce match du dimanche-ouais-mais-non-en-fait-on-est-samedi-ducon.

20h52 : Le Parc est plein à craquer ce soir, on risque de se régaler au moins de ce point de vue là. Mais je ne sais pas pourquoi, je sens le gros gros match sur le terrain aussi. Mon flair de chien truffier probablement.

20h50 : Le nom de Mbappé est scandé par tout le Parc, il n'y aura pas de scandale ce soir.

20h40 : La question du moment à Paris, c'est de savoir quel accueil le Parc va-t-il réserver à Mbappé, après un été pour le moins caliente. A l'annonce du nom du joueur, un peu plus tôt dans la soirée, il y a eu quelques sifflets vite couverts par la clameur de la majorité de stade.

20h32 : Au-delà de l'affiche, j'ai vraiment hâte de voir ce choc des styles entre le PSG de Lucho et le RCL de Tonton Haise. L'an passé, ce match au sommet avait fait flop après l'exclusion d'Abdul Samed dès la 20e minute. Espérons que ce soir on puisse assister à un grand match de bout en bout.

20h27 : Toujours aucun parisien à l'entraînement, à part les gardiens. Il s'agirait de sortir messieurs, coup d'envoi dans 33 minutes.

20h20 : A noter que Marco Verratti n’est toujours spas dans le groupe. Sa situation est loin d’être réglée. Perso, à quelques jours de la fermeture du mercato, alors que t’as trouvé aucun remplaçant de classe internationale, JAMAIS tu le laisses partir. Et tant pis s’il grille une cartouche de Gitane Maïs par semaine, le garçon reste un joueur à part dont tu ne peux te passer cette saison. #NoMarcoNoParty

20h17 : Pas d'Elye Wahi côté lensois ce soir. La recrue à 35 plaques est sur le banc. #PSGRCL approche... 🔥



Voici 𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 alignés par Franck Haise pour affronter le @PSG_inside !



Voici 𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 alignés par Franck Haise pour affronter le @PSG_inside !

➡️ Un 1⃣1⃣ de départ identique à celui du week-end dernier.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/KlnpHNW7Cq — Racing Club de Lens (@RCLens) August 26, 2023

20h14 : A noter que Gonçalo Ramos est forfait ce soir (gêne musculaire). Asensio est aligné avec la doublette de lascars Kyky-Dembouz. 📄 Le onze parisien pour ce #PSGRCL au Parc des Princes ! #ICICESTPARIS ❤️💙 pic.twitter.com/T1I53L7pUt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 26, 2023

20h12 : Comme je suis une flemme, je prends les vidéos de ma consœur. Hernandez, Dembélé… Le PSG présente ses nouvelles recrues au Parc des Princes. #PSGRCL pic.twitter.com/9j8T5TiSTJ — Sasha Beckermann (@SashaBeckermann) August 26, 2023

20h11 : Le virage Auteuil est déjà ras la gueule et ça chante fort. La saison dernière est bel et bien enterrée profondément dans le fond du jardin. Ca fait plaisir de retrouver de la vie et des sourires.

20h09 : Les nouvelles recrues viennent d’être présentées au Parc des Princes. Sans surprise, l’ovation la plus bruyante fut pour Ousmane Dembélé, suivi de près par Lucas Hernandez. Oui, celui-là même à qui le président du CUP promettait l’enfer en débarquant à Paris, lui, le Marseillais.

20h07 : HOLAAAAAAA CHICOS ! Bienvenue pour cette belle soirée en direct du Parc des Princes.