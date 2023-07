Mercato EN DIRECT : Le PSG reprend confiance pour Kane... Sarr officiellement marseillais...

08h52 : Le PSG confiant pour Kane

Selon L’Equipe, le club de la capitale, jusque-là très discret dans le dossier Harry Kane, est passé à la vitesse supérieure en faisant ouvertement état à Daniel Levy, président des Spurs, de son désir de recruter le buteur anglais. Du côté de RMC, on dit que le joueur a profité de cet intérêt parisien pour négocier à al hausse son contrat avec le Bayern, autre club intéressé, ce qui aurait agacé les dirigeants bavarois, déjà pas ravis à l’idée de devoir lâcher plus de 100 millions d’euros dans un transfert. Toujours selon RMC, Nasser Al-Khelaïfi se montre très optimiste sur ce dossier et imaginerait déjà Kane avec le maillot parisien.