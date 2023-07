Le FC Sochaux va-t-il survivre ? Menacé de disparition après la relégation administrative en National décidée par la DNCG, le club doubiste doit trouver un repreneur au plus vite. Le propriétaire chinois du FCSM a confirmé ce lundi qu’il était prêt à céder le club pour 12 millions d’euros, a rapporté lundi Nicolas Pacquot, député Renaissance du Doubs, dans un communiqué.

Frankie Yau, président du club, s’est entretenu par visioconférence lundi matin avec Olivier Becht, ministre chargé du Commerce extérieur, et Nicolas Pacquot, député Renaissance du Doubs. « Le message du président est clair : ils font tout pour le maintien du club en Ligue 2 », explique Nicolas Pacquot. Frankie Yau a réaffirmé « qu’il n’y avait plus que deux scénarios possibles, à savoir la Ligue 2 ou le dépôt de bilan. Le scénario National 1 a été écarté car paradoxalement il coûterait plus cher qu’un budget de L2 ».

➡️ FCSM : Entretien entre le Ministre Olivier Becht, le Président Frankie Yau et le Député Nicolas Pacquot#FCSM #SochauxVivra #Sochaux #NeverGiveUp #Ligue2 #football #Montbeliard #Doubs pic.twitter.com/OpEmHiHO8W — Nicolas Pacquot 🏛️ Député du Doubs 🇫🇷🇪🇺 (@Nicolas_Pacquot) July 17, 2023



« Par ailleurs, il a clairement énoncé que si un repreneur posait aujourd’hui sur la table 12 millions d’euros pour équilibrer le budget 2023-2024, permettant la survie du FCSM, alors il laisserait les clés du club, allant jusqu’à s’asseoir sur les 18 millions d’euros déjà investis », poursuit le communiqué du député du Doubs.

Un rassemblement de soutien des supporteurs ce week-end

Le club, un des fondateurs du foot professionnel en France, est au bord du gouffre. Le propriétaire actuel, le groupe immobilier chinois Nenking, n’a pas pu combler le déficit prévisionnel pour la saison à venir. Après avoir terminé 9e de L2, le club a pour le moment été relégué administrativement en National, et pourrait dégringoler jusqu’en National 3 et perdre son statut pro.

Frankie Yau aurait actuellement « deux pistes sérieuses qui concernent des investisseurs européens », mais le temps presse car le club doit repasser devant le gendarme financier de la ligue jeudi. En cas de chute en N3, 150 personnes seraient licenciées et le club perdrait son centre de formation historique. Les difficultés des Lionceaux ont provoqué un vif émoi dans la région de Sochaux, où des milliers de supporteurs se sont rassemblés samedi pour témoigner de leur soutien au club.