L’attaquant de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder et son frère font l’objet d’une enquête pour agression sexuelle et viol, selon une information publiée ce jeudi par France Info de et confirmée peu après par le parquet de Nice.

Deux femmes ont déposé plainte. Elles accusent le capitaine monégasque (32 ans) et son petit frère (25 ans) de leur avoir « imposé des actes sexuels à l’issue d’une soirée » qui s’est déroulée en début de semaine sur la Côte d’Azur.

Pas encore d'audition

Le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, a annoncé « l’existence de deux plaintes pour viol, et de deux victimes, visant deux personnes », dont le footballeur monégasque, pour des faits qui « auraient été commis lundi à Beausoleil », une commune du département des Alpes-Maritimes.

Les plaignantes sont âgées de 19 et 20 ans. France Info précise qu’aucune audition ni garde à vue n’ont encore eu lieu.