France - Ukraine EN DIRECT : L'Ukraine égalise sur péno contre le cours du jeu... Suivez l'Euro Espoirs avec nous

39e : Barcola et Gouiri s'amusent au milieu de quatre ukrainiens, ça semble tellement facile le football quand il est joué comme ça.

38e : Le poteau pour Barcola !!! L'enroulé du droit à l'entrée de la surface était splendide, Trubin était battu, mais le ballon tape le potal et vient rouler devant la ligne de but...

32e : C’est confirmé et c’est contrepied ! L’Ukraine revient dans le match.

22e : Attention les gars ! But égalisateur de l'Ukraine refusé pour un hors jeu. Ca serait con de gâcher le festival de tout à l'heure.

19e : POPOPOPOOOOOO CE BUT DES BLEUETS !!!!

9e : Ils sont loin d’être culs-de-jatte les gars d’en face, ça combine vite et bien dans les phases de transition au milieu du terrain.

7e : Le double arrêt de Turbin sur ces tirs successifs de Barcola et Cherki !

5e : Ca y est, la technique des français commence à pousser l'Ukraine à la faute. Entre Le Fée et Cherki, niveau touché de balle on est bieng, comme on dit dans les Calanques.