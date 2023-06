Cardiff sommé de payer. Selon une information de L’Equipe, la FIFA vient à nouveau de donner gain de cause au FC Nantes dans le litige qui l’oppose à Cardiff, après le décès accidentel d’Emiliano Sala, transféré dans le club gallois en janvier 2019. Cardiff City va donc devoir régler les deux dernières tranches (5 et 6 millions d’euros) de l’indemnité du transfert qui s’était élevé à 17 millions d’euros.

Jusqu’alors, les dirigeants gallois refusaient de régler l’addition et ce même après avoir été déboutés de l’appel de cette décision devant le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le club devra en plus verser des intérêts sur ces dettes à hauteur de 5 %. Contacté par nos confrères de L’Equipe, le club a confirmé que la FIFA lui avait « ordonné de payer » les 11 millions restant. Du côté du FC Nantes on se « réjouit de cette nouvelle victoire devant la FIFA ».

Cardiff réclame plus de 100 millions d’euros au FC Nantes

Mais cette victoire ne signifie pas la fin du combat judiciaire que Cardiff mène face aux Canaris. En effet, le club a entamé des poursuites au civil devant le Tribunal de commerce de Nantes et réclame toujours plus de 100 millions d’euros de dédommagements aux FCN. La première audience de « mise en état », qui a eu lieu le 22 juin dernier, devait permettre d’évoquer les positions des deux parties et de fixer un calendrier de procédure.









Le traitement classique d’un contentieux devant le tribunal de commerce dure en général 12 à 18 mois « mais il est trop tôt pour se prononcer sur un délai », précisent les avocats du FC Nantes, Jérôme Marsaudon et Louis-Marie Absil, du cabinet Reinhart Marville Torre. « Cardiff mène une stratégie très offensive et très guerrière contre le FC Nantes depuis la mort d’Emiliano Sala et se montre jusqu’au-boutiste dans toutes ses procédures », indiquent ces derniers.