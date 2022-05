« Honteux », « immonde », « à vomir »… Les commentaires, dont certains très virulents, n’ont pas manqué sur les réseaux sociaux ce mercredi soir après un chant des supporteurs niçois offensant la mémoire d’ Emiliano Sala, le joueur argentin du FC Nantes mort dans un accident d’avion en janvier 2019.

Des "supporters" de Nice chantent : "C’est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau" lors du match contre Saint-Étienne après la défaite contre Nantes en finale de la Coupe de France #Sala#OGCNASSEpic.twitter.com/tagreDZ3I1 — Un Truc De Foot (@untrucdefoot) May 11, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



A la 9e minute du match qui opposait les Aiglons à Saint-Etienne (4-2), à l’Allianz Riviera, pour le compte de la 36e journée de Ligue 1, des fans du Gym de la Populaire sud ont cru bon de reprendre un air qui avait été créé en l’honneur de l’ex-numéro 9, en détournant ses paroles. « C’est un Argentin qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala » est devenu « C’est un Argentin qui ne nage pas bien, Emiliano sous l’eau, Emiliano sous l’eau ». Odieux.

« Virer ces cafards des tribunes »

La victoire du FC Nantes sur Nice, samedi en finale de la Coupe de France, n’a sans doute pas été digérée par ces spectateurs, qui ont également insulté à plusieurs reprises l’arbitre Stéphanie Frappart, qui officiait pendant ce match. Sur Twitter, d’autres supporteurs expliquaient souhaiter voir « ces cafards » être « virés des tribunes ».

Dans un communiqué diffusé juste après la rencontre, l’OGC Nice a « condamné avec la plus grande fermeté » cette « provocation impensable et abjecte d’une minorité de ses supporteurs ». Le club « ne reconnaît [là] en rien ses valeurs ni celles de l’ensemble de la famille rouge et noir » et « adresse son soutien à la famille et aux proches d’Emiliano Sala ».