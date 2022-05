Le match de la 36e journée de Ligue 1, qui oppose ce mercredi soir l’OGC Nice face à l’AS Saint-Etienne (ASSE) à l’Allianz Riviera, se jouera sans supporteurs stéphanois « se revendiquant ostensiblement du club ». Le tribunal administratif de Nice​ vient de valider l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes, pris le 9 mai, les interdisant d’accéder au périmètre du stade de 16 heures à minuit.

Les supporteurs de l’ASSE privés de matchs extérieurs depuis janvier

L’Association de défense des supporteurs stéphanois (AD2D) avait saisi le juge des référés pour qu’il ordonne la suspension de cette mesure estimant qu’elle « portait une atteinte grave aux libertés d’aller et venir d’association, de réunion et d’expression des supporteurs de l’AS Saint-Etienne ». Le juge a alors rappelé, en rejetant cette requête, qu’il appartenait « aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales. » Il a également souligné les violents échanges entre des groupes de supporteurs des deux clubs lors de précédentes rencontres.

Les supporteurs de l’ASSE sont par ailleurs interdits de parcage à l’extérieur jusqu’à la fin de la saison 2021-2022. La Fédération Française de Football a décidé de les sanctionner après des incidents survenus en Coupe de France face à Jura Sud (Nationale 2) en janvier.