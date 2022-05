L’avenir de Christophe Galtier serait incertain à la tête de l’OGC Nice. Depuis la défaite en Coupe de France, samedi soir, des articles de presse évoquent le mécontentement du coach après certaines décisions stratégiques qui pourrait le pousser à quitter le club alors qu’il est encore engagé pour deux saisons. Ce mardi, il a mis les choses au clair. « Dans un couple, il n’y a pas divorce dès qu’il y a un désaccord », a-t-il répondu en conférence de presse.

S’il confirme qu’il a pu effectivement y avoir « des accrochages, des différences de vues » avec Julien Fournier, le directeur football du Gym, sur les recrutements notamment, il explique aussi que « l’heure du bilan » de la saison n’a pas encore sonné. Lors du mercato d’hiver, ne sont arrivés qu’Amavi et Brahimi. Mais « il y a aussi beaucoup de fantasmes entre ce que l’entraîneur veut et ce qui est réalisable », a-t-il reconnu.

Un match qui « peut nous replacer en 5e position »

« Serai-je entraîneur de Nice, la saison prochaine ? Avant de répondre à cette question, qu’on a le droit de poser, je vous rappelle qu’on n’est pas à l’heure du bilan. On en est loin, même », a-t-il déclaré ce mardi, à la veille d’un match en retard contre Saint-Etienne.

« Il y a eu une très grande déception au Stade de France, à la hauteur de l’attente de la ville, du club. Mais on a 60 points, on a su gagner dix-huit matchs en championnat, aller en finale, et on a eu quatre jours pour récupérer avant notre match en retard, qui peut nous replacer en 5e position dans un final excitant », a-t-il ajouté.