L’officialisation surprise de la non-prolongation de Sergio Ramos au Paris Saint-Germain, le 2 juin, laissait alors supposer une arrivée imminente de Luis Enrique sur le banc parisien. Mais l’ancien sélectionneur de l’Espagne, qui ne comptait clairement plus sur l’expérimenté défenseur durant ses derniers mois à la tête de la Roja, n’était plus ces derniers jours tant favori que cela pour prendre la succession de Christophe Galtier. Le PSG a ainsi longuement sondé l’ex-coach du Bayern Julian Nagelsmann. Une piste désormais abandonnée selon L’Equipe, Le Parisien et RMC Sport.

Les trois médias s’accordent à affirmer ce dimanche que Luis Enrique (53 ans) devrait être le prochain entraîneur parisien. L’Equipe précise que l’officialisation pourrait intervenir d’ici mercredi, une fois l’accord sur les termes de la résiliation avec Christophe Galtier acté. L’ancien entraîneur du FC Barcelone, vainqueur de la Ligue des champions en 2015 et de la Liga en 2015 et 2016, et évidemment présent aux côtés de Neymar et de Lionel Messi pour la célèbre remontada Barça-PSG de 2017, est apprécié à la fois par Nasser Al-Khelaïfi et par Luis Campos, comme l'indique le quotidien sportif.









S’il était beaucoup question d’un intérêt pour le coach du FC Porto Sergio Conceiçao samedi, mais aussi pour Marcelo Gallardo (selon L’Equipe), le club de la capitale privilégie donc l’option Luis Enrique, qui n’a plus entraîné depuis l’élimination inattendue de la Roja en huitièmes de finale de la Coupe du monde contre le Maroc (0-0, 0-3 aux tirs au but) en décembre. D’après RMC Sport, il s’agit d’une piste « initiée par Doha », et on sait qu'il s'agit toujours d'un point essentiel pour commenter l’actualité mercato du PSG.