L’AC Ajaccio a rapidement publié un communiqué, intitulé « Vergogna [Honte, en corse] » pour condamner l’agression survenue samedi soir dans son stade François-Coty. Kenzo, supporteur de l’Olympique de Marseille âgé de 8 ans, a été attaqué avec ses parents alors qu’il était l’invité de la présidente de la compagnie Air Corsica et du Rotary Club. Atteint d’un cancer, le jeune garçon était venu en Corse pour y rencontrer les joueurs de l’OM, lors de la dernière journée de Ligue 1.





COMMUNIQUÉ DU CLUB



Suite à l'incident déplorable qui s'est déroulé au stade François-Coty lors du match ACA-OM.#ACAOM #ACAjaccio — AC Ajaccio (@ACAjaccio) June 3, 2023







« Le rêve s’est rapidement transformé en cauchemar lorsque Kenzo et ses parents, venus aux couleurs de l’Olympique de Marseille, ont été honteusement violentés par des individus qui se sont introduits dans leur loge, a expliqué l’ACA. Alertée, la sécurité du club s’est interposée. Kenzo et sa famille ont été pris en charge par les services du club et accompagnés dans la zone vestiaires pour que l’enfant puisse réaliser son rêve. »

Deux versions s’opposent

Le club corse, 19e de L1 et qui évoluera en Ligue 2 la saison prochaine, a annoncé son intention de porter plainte « dès que les individus auront été identifiés par nos services ». Selon les proches de Kenzo et la présidente du Rotary interrogés par Corse Matin, le garçon et sa famille ont été bousculés, frappés, et son maillot de l’OM lui a été arraché puis brûlé. De son côté, un membre du groupe de supporteurs ajacciens des Orsi Ribelli, assure que le père a été le seul à être frappé et évoque des provocations.

Cet incident sordide n’est pas isolé, puisque des tensions ont également émaillé l’avant-match, avec des insultes racistes contre des supporteurs phocéens, et l’après-rencontre. Un journaliste de France 3 a été agressé par des fans marseillais dans une station-service proche du stade. Il a été blessé au visage, et son matériel a été dégradé. Vendredi soir, veille du match, quatre blessés légers avaient été recensés dans des heurts entre supporteurs rivaux.