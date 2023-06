Les supporteurs de l’Olympique de Marseille vont devoir se contenter d’une fan zone en Corse. La préfecture de Corse-du-Sud a annoncé samedi la création d’une fan-zone pour les quelque 600 supporteurs marseillais attendus pour le match de Ligue 1 Ajaccio - OM et leur interdiction de pénétrer dans Ajaccio, après des incidents vendredi soir.

Le maire de la ville, Stéphane Sbraggia, avait demandé vendredi soir l’annulation du match afin que les supporteurs, dont la plupart doivent arriver samedi, ne « s’exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre une ampleur incontrôlable ».

200 supporteurs conduits vers la fan zone

La préfecture a choisi finalement de prendre un nouvel arrêté pour interdire « à toute personne se prévalant de qualité de supporteur et arrivé par voie maritime ou aérienne, de se déplacer » à Ajaccio ou Grosseto-Prugna.

Dans l’attente du match dans le cadre de la 38e et dernière journée de Ligue 1, prévu à 21 heures, ils devront se rendre sur la plage du Ricanto proche de l’aéroport où « un dispositif d’accueil est organisé ». Dès samedi matin, 200 d’entre eux ont été encadrés et conduits vers cette plage. Deux arrêtés municipaux et un arrêté préfectoral avaient déjà été pris notamment pour leur interdire d’accéder au centre d’Ajaccio, où se tient par ailleurs une fête locale.

Les supporteurs marseillais attaqués dans leur hôtel

Mais vendredi, des incidents ont opposé des supporteurs, notamment aux abords d’un hôtel où des Marseillais étaient logés. « Il y a eu une arrestation et quatre blessés légers », a-t-on appris auprès de la police.

Autour de l’établissement, où les dégâts sont importants, « il y a eu une rixe entre deux groupes avec des provocations. Trente-cinq supporteurs marseillais étaient dans l’hôtel en position de défense avec des gens qui les attaquaient », selon la police. La police a procédé à des tirs de gaz lacrymogène pour les disperser et le calme est revenu vers minuit.

Fête des pêcheurs

Le parquet d’Ajaccio a ouvert une enquête pour violences aggravées et le procureur de la République Nicolas Septe, interrogé par l’AFP, souhaite faire passer « un message de fermeté concernant le renouvellement de comportements violents ce samedi, qui feront l’objet de placements en garde à vue ».

Samedi soir, « il est absolument vital que la fête des pêcheurs soit terminée à la fin du match », insistent de leur côté les forces de l’ordre. À l’occasion de la St Erasme, saint patron des pêcheurs, une fête familiale et populaire a lieu chaque année sur le port de la ville pendant trois jours.