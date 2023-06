Une histoire de doublé pour s’offrir un possible triplé. Grâce à deux buts d’Ilkay Gündogan, Manchester City a battu Manchester United (2-1) samedi à Wembley, s’adjugeant la Coupe d’Angleterre et s’ouvrant la voie d’un triplé historique, après son titre en championnat et avant la finale de la Ligue des champions.

Le capitaine allemand de City a frappé dès la 1re minute, inscrivant le but le plus rapide de l’histoire des finales de la FA Cup. Bruno Fernandes a égalisé sur penalty (33e), mais Gündogan a redonné l’avantage aux siens (51e). Les champions d’Angleterre, sacrés il y a deux semaines, tenteront de remporter leur première Ligue des champions samedi prochain à Istanbul contre l’Inter Milan, pour un triplé que Manchester United est le seul club anglais à avoir réussi, en 1999.