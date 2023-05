Les Jeux olympiques 2024 ne vont pas seulement chambouler le quotidien des Parisiens. Les Fédérations de foot (FFF) et de rugby (FFR) doivent adapter leur calendrier, faute de pouvoir utiliser le Stade de France, indisponible de longs mois avant les JO pour des travaux.

Ce jeudi, le comité exécutif de la FFF a dévoilé le choix des villes qui accueilleront les matchs des A et des féminines la saison prochaine. 16 des 31 villes qui avaient fait acte de candidature ont été retenues, indique la Fédé.

Un dernier match à Saint-Denis en novembre

Dans le cadre des qualifications de l’Euro 2024, l’équipe de Didier Deschamps accueillera l’Irlande le 7 septembre prochain au Parc des Princes, et Gibraltar le 18 novembre au Stade de France, qui ne reverra plus ensuite les grands Bleus pendant près d’un an. D’autres rencontres sont programmées (amical ou barrage face à des adversaires à déterminer), à Lille (17 octobre 2023), Lyon et Marseille (mars 2024), Bordeaux et Metz (juin 2024).









De leur côté les Bleues d’Hervé Renard, habituées à évoluer en province, joueront en Ligue des Nations le 22 septembre à Valenciennes contre le Portugal, le 31 octobre à Reims face à la Norvège, le 30 novembre à Rennes contre l’Autriche. Des rencontres à Sochaux, Metz et Saint-Etienne sont également au programme, respectivement en février, avril et juin 2024.