Lens - Monaco EN DIRECT : Le troisième but lensois annulé par la vidéo... L'ASM toujours portée disparue...

77e : Popopo la réaction lensoise tout de suite avec la montée de Frankowski sur la droite, il sert Haïdara au second poteau mais il était pas encore chaud le latéral il venait tout juste d'entrer il envoie une saucisse en tribunes.

75e : Ouuuuh Diop la bonne prise de balle en pleine surface mais il arrive pas à cadrer derrière, le ballon fuit la lulu. Ca fait trois situations en trois minutes là pour l'ASM, les premières du match suffisait d'être patient.

74e : Haha la double lame Danso-Gradit qui se jette devant Volland au moment où l'Allemand déclenche. 3-0 mais ça lâche rien.

73e : Oh Ben Yedder !! Première approximation de la défense lensoise dans ce match, Wissam se retrouve seul face à Samba mais c'est le gardien qui remporte le duel.

71e : Et ça a failli se terminer par un but de Fofana ! Le capitaine lensois servi en retrait à l'entrée de la surface sur la dernière note de la chanson, le timing était presque parfait.

Et hop, le public qui se refait les Corons, toutes lumières allumées dans le stade. Pour la peine je vous remets ceux de la reprise tout à l'heure.

"Au nord, c'était les Corons !" 🎵



"Au nord, c'était les Corons !" 🎵

Comment ne pas vibrer quand on entend ça à la mi-temps des matchs à Bollaert 😍#RCLASM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/3jYLZdhoMd — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 22, 2023





67e : Carton pour Ben Yedder pour un vilain croche patte sur Gradit. On appelle ça une faute de frustration.

65e : Léger temps-mort dans cette seconde période, un peu comme tout à l'heure Lens appuie moins ses offensives et attend de voir un peu ce qu'il se passe en face. Spoiler, pas grand chose.

63e : Camara obligé de sortir un exploit pas possible et d'éliminer 4 gars dans 3 cm carrés rien que pour essayer de faire une passe dans de bonnes conditions. C'est n'importe quoi le pressing lensois.

61e : Oula y'a du grabuge là dans la surface lensoise. Medina et Danso se sont heurtés, Samba était là aussi. Y'a pas un Monégasque pour leur faire mal alors ils le font entre eux les Lensois, c'est bien c'est fair-play.

59e : Y'a plus rien qui répond côté ASM. Et il reste encore une demi-heure à jouer.

57e : Quelle démonstration ce match... Ils vont mettre Monaco à 4 points mais surtout marquer leur territoire pour le sprint final là les Lensois.

55e : CELUI LA IL EST BON POUR THOMASSON !! Magnifique passe à l'origine de Sotoca, Openda dépose Maripan sur le bas-côté et sert Thomasson en retrait qui la met parfaitement au second poteau. Superbe action collective.

53e : Machado tellement en confiance qu'il tente une frappe impossible des 30 mètres en angle fermé. Ca se termine tout en haut de la Delacourt cette histoire, faut pas pousser.

51e : Ah non c'est annulé ! Fofana avait touché le ballon avant que Thomasson le récupère, du coup il était hors-jeu (comme quatre autres Lensois). On en reste à 2-0 donc, mais gros avertissement d'entrée pour l'ASM qui a pas l'air d'aller mieux.

50e : THOMASSON QUI MET LE TROISIEME ! Grosse réussite sur ce coup là, Onana rate sa frappe et ça atterrit par miracle dans les pieds de son collègue, qui croise parfaitement sa frappe.

48e : Openda il est complètement entré dans le cerveau de Caio Henrique, l'autre le laisse passer sans rien tenter dès qu'il est dans le coin.

46e : C'EST REPARTI A BOLLAERT !

22h02 : ♫♫♫♫♫ Au Nooooooord, c'était les Corons ♫♫♫♫♫♫ Et oui, ça va reprendre dans quelques secondes à Lens.

La réac de Diatta avant de quitter la pelouse.

🗣️ Krépin Diatta : "On n'est pas dedans, ce n'est pas normal !"



🗣️ Krépin Diatta : "On n'est pas dedans, ce n'est pas normal !"

La frustration du Monégasque à la mi-temps. #RCLASM pic.twitter.com/oTiFd2bYYM — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 22, 2023





45e+1 : MI-TEMPS ! Les Lensois mènent 2-0 et c'est plus que mérité. Doublé d'Openda dans le premier quart d'heure, et ça pourrait faire trois avec la barre de Fofana il y a quelques minutes. On va voir si les Monégasques arrivent à réagir après la pause.

44e : LA BARRE POUR FOFANA !! Encore une contre-attaque jouée à mille à l'heure, les Lensois se retrouvent à deux contre un et Fofana se sert de l'appel d'Openda pour y aller seul. Il envoie un MINE depuis l'entrée de la surface, la barre a tremblé jusqu'en Belgique.

41e : Sotoca quand il met pas des passes décisives pour Openda il est dans sa surface à tacler comme un malade pour sauver son gardien. Le Griezmann de l'Artois, les cheveux roses en moins (et quelques trophées aussi).

39e : Hop hop hop bah ils ont déjà sifflé la fin de la trêve les Lensois. Contre-attaque express avec Openda qui sert Fofana à l'entrée de la surface, s'il cadre sa frappe du gauche cap'taine Seko Nubel n'y est pas.

37e : L'ASM qui tente de se remettre la tête à l'endroit, et qui profite aussi du petit temps-mort lensois. Besoin d'un second souffle après une grosse grosse première demi-heure.

35e : Sans Golovin et Ben Seghir c'est quand même pas le même Monaco, aussi. C'était pas le bon moment pour ce petit virus qui circule dans l'effectif.

33e : Première incursion monégasque dans la surface adverse, ça se termine par une frappe de Fofana dans le petit filet de Samba.

31e : 70% de possession pour le Racing sur la première demi-heure de jeu. Voilà voilà.

29e : OK le feu d'artifice dans le kop en plein match. Pourquoi pas. Match arrêté par l'arbitre du coup mais ça fera de belles images.

27e : Le regard noir de Ben Yedder, ça en dit long. Il a pas vu la couleur d'un ballon encore le capitaine de l'ASM, et il aime pas ça.

25e : Oh Medina qui vient tacler les deux pieds en avant et y'a même pas faute. Lol. Même Letexier il punit les Monégasques pour défaut d'engagement.

23e : Pouah cette intensité, les mecs ne s'arrêtent jamais c'est exceptionnel. En face les Monégasques n'arrivent pas à garder le ballon plus de 5 secondes d'affilée y'a toujours un bus rouge et jaune qui déboule pour mettre la pression.

20e : Et ça fait 17 buts pour Openda cette saison, dont 7 sur les 6 derniers matchs. On peut dire qu'il choisit son moment pour tout exploser.

18e : Ca défend les vannes ouvertes côté monégasque c'est quelque chose. Des tracteurs face aux mobylettes lensoises qui déboulent dans tous les coins du terrain.

16e : BABABAM LE DEUXIEME POUR OPENDA !!! Action d'école avec le débordement de Machado, centre parfait fort devant le but et Openda qui jaillit au milieu de trois Monégasques pour la mettre dedans. ENORME.

Regardez Maripan qui couvre tout là haut.

Loïs Openda ouvre le score pour le RC Lens 🔴🟡



Loïs Openda ouvre le score pour le RC Lens 🔴🟡

Un but validé par la VAR, pour quelques centimètres 🤏#RCLASM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/7AfJO8n2UK — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 22, 2023





12e : Et l'explosion de Bollaert qui va bien pour accompagner la décision de M. Letexier. Frissons. Quel début de match en tout cas des Lensois, je peux vous dire que ça calcule pas.

11e : BUT VALIDE POUR OPENDA !!! Sur une relance compliquée de Nubel, Machado vient au pressing très haut, Openda récupère le ballon et frappe, Nubel la dévie puis Maripan sauve sur sa ligne, mais le Belge a suivi et pousse le ballon dedans.

10e : Opendaaaaaaaaa le but non hors-jeu !! Oui, non ? Oh y'a Maripan qui couvre en haut va falloir vérifier ça !

8e : OH Sotoca tout seul au premier poteau sur ce corner ! Il rate complètement sa tête le Lensois zzzz.

6e : Monaco a rééquilibré les débats après des premières secondes sous les assauts adverses. On pose un peu le jeu.

4e : Désolé par avance si le live est un poil partial. Je vous dis pas de quel côté mais y'a une des deux équipes que j'ai très envie de revoir en Ligue des champions et elle joue dans un stade de foot.

2e : Lens qui met la pression d'entrée avec une récupération haute de Fofana qui sert Openda. Frappe du Belge un peu déviée, c'est arrêté par Nubel.

1ère : ALLEZ GOOOO !!!

21h00 : Ah, on a Karembeu et Sikora qui font un coup d'envoi fictif avant. Je me demandais ce que Christian faisait dans le coin mais c'est pour un match caritatif apparemment.

20h59 : Les capitaines Fofana et Ben Yedder se checkent, c'est bon on va pouvoir y aller.

Parlant de Lens et Bollaert, je vous remets le reportage qu'on avait été y faire en janvier à l'occasion de la réception d'Auxerre. Pour voir comment les habitants et supporters vivent ce retour du Racing au premier plan.

Sport Lens-Auxerre : « Pour nous, le Racing est une religion »… Plongée au cœur du renouveau lensois



20h55 : Les 22 joueurs sortent des vestiaires et se présentent dans le tunnel. Ca commence à gronder dehors.

20h52 : Bollaert évidemment encore plein à craquer et chaud comme la braise. 23e match d'affilée à guichets fermés. Et dire que dans 15 jours c'est l'OM qui vient... miam miam.

Côté ASM, une absence de dernière minute avec Golovin qui est malade. Coup dur vu les dernières perfs du Russe. C'est Jakobs qui va prendre sa place côté gauche.

👥 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 monégasque 🆚 @RCLens



👥 Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 monégasque 🆚 @RCLens

‣ #RCLASM pic.twitter.com/9rCnx1vzFm — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) April 22, 2023





Les compos ! On commence par les locaux. Du classique, avec Onana au milieu en remplacement d'Abdul Samed, suspendu après son expulsion au Parc. Et Sotoca qui retrouve une place derrière l'attaquant, Fulgini sur le banc.

H-1 avant #RCLASM 🔥



Voici 𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 qui débuteront cette confrontation face à l'@AS_Monaco !



H-1 avant #RCLASM 🔥

Voici 𝐥𝐞𝐬 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 qui débuteront cette confrontation face à l'@AS_Monaco !

➡️ @Onana_J17 et Florian Sotoca figurent à nouveau dans le onze artésien.#FierDEtreLensois pic.twitter.com/EuWKRDIyss — Racing Club de Lens (@RCLens) April 22, 2023





20h44 : Franck Haise au micro de Canal « Est-ce que c'est une finale pour le podium ? Non je pense pas. On joue un concurrent direct, évidemment gagner c'est important mais il reste toujours six matchs derrière. Sérénité affichée ? Pour réussir ce qu’on fait depuis le début de saison, ça nécessite de la maîtrise. Dès qu’il y en a un peu moins c’est difficile, on l'a vu. Alors j’essaie d’en montrer aussi. »

20h42 : Match de très (très) haut de tableau entre le 3e et le 4e. Le vainqueur pourrait même devenir le nouveau dauphin du PSG dimanche soir en fonction du résultat de l'OM face à l'OL. Alors qu'on est à la 32e journée, pas besoin de vous faire un dessin sur l'importance de cette rencontre.

20h39 : YO LA COMPAGNIE ! On est partis pour ce live, depuis Bollaert (pas du tout, malheureusement... on aurait donné beaucoup pour y être ce soir).