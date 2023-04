Vous aviez eu un coup de cœur pour la formule Covid-19 de la Ligue des champions 2020, avec le Final 8 masculin à Lisbonne, puis celui des féminines à Bilbao et à Saint-Sébastien ? Vous allez adorer les annonces faites ce jeudi par Philippe Diallo et Jean-Michel Aulas pour tenter de dynamiser le football féminin français. Lors d’une conférence de presse suivant un Comex, le président de la FFF par intérim et le boss de l’Olympique Lyonnais (ainsi que membre du Comex) ont annoncé que la D1 féminine se conclura par un système de play-offs, dès la saison prochaine.

A la fin de la saison, les quatre meilleures équipes se retrouveront pour disputer demi-finales (le 12 mai), puis petite et grande finale (les 18 et 19 mai). Pour être champion de France en 2024, il faudra donc gérer au mieux deux matchs couperet, qui détermineront également les qualifications pour la Ligue des champions 2024-2025. Les deux finalistes et le vainqueur de la petite finale seront en effet qualifiés pour la Coupe d'Europe.





La Ligue professionnelle prévue pour 2024 ?

L’amélioration de la retransmission du championnat de D1 féminine est également un enjeu ciblé par la Fédération française de football (FFF), alors que les droits télé sont justement à déterminer pour les quatre prochaines saisons.

La FFF va par ailleurs mettre l’accent sur les centres de formation de ces clubs français de D1, et la fameuse Ligue professionnelle de football féminin, régulièrement évoquée par Jean-Michel Aulas, devrait bientôt voir le jour. « Le calendrier est clair, explique Philippe Diallo. Si l’assemblée fédérale vote la création de cette Ligue, elle existera le 1er juillet 2024, avec l’ensemble des éléments mis en place dès le 1er juillet 2023. »