On n’imaginait pas un instant pouvoir écrire ça un jour, lors du dernier mercato estival, mais la signature de Sadio Mané au Bayern Munich a des allures de gros flop. Elément clé de toutes les conquêtes du Liverpool de Jürgen Klopp, l’attaquant sénégalais n’a jusque-là pas convaincu grand monde en Bavière, dix mois après s’être engagé pour la coquette somme de 41 millions d’euros (bonus inclus). Il faut évidemment prendre en compte sa blessure au péroné droit, qui lui a fait manquer la Coupe du monde au Qatar, mais on attendait mieux de Sadio Mané que ce bilan statistique de 11 buts et 5 passes décisives en 32 matchs officiels avec le Bayern.





Sadio Mané présente des statistiques assez décevantes avec le Bayern. - Sofascore

Cantonné à un rôle de remplaçant depuis son retour à la compétition fin février, l’attaquant de 31 ans a dégoupillé après la lourde défaite à Manchester City mardi (3-0). Entré en jeu à la 69e minute à la place de Jamal Musiala, Sadio Mané a déjà eu une vive discussion avec Leroy Sané sur le terrain. Le quotidien allemand Bild a révélé mercredi que juste après, dans le vestiaire de l’Etihad Stadium, l’ancien Messin a porté un coup au visage de son coéquipier. Leroy Sané aurait alors eu la lèvre gonflée.

Déjà une précédente embrouille avec Nagelsmann ?

Selon Sky Germany, les joueurs du Bayern Munich sont très remontés contre lui, en raison de ce coup de poing asséné à Leroy Sané. Cet incident devrait d’ailleurs lui valoir une sanction de la part de son club, toujours selon Sky Germany, et peut-être une suspension. Et ce d’autant que selon Bild, Sadio Mané aurait déjà intimidé Julian Nagelsmann dans le vestiaire après le succès contre le PSG (2-0) du 8 mars en Ligue des champions.









Si bien que malgré un contrat jusqu’en 2025, les dirigeants bavarois souhaiteraient déjà s’en séparer. Reste à savoir quels seront les plans du nouvel entraîneur Thomas Tuchel à son sujet. Trois semaines après le limogeage surprise de Julian Nagelsmann, on est en tout cas sur une belle cuvée 2023 pour le FC Hollywood, au bord de l’élimination en C1 et même en danger dans la course au titre en Bundesliga.