Le défenseur des Bleus Dayot Upamecano peut compter sur le soutien de son club après sa rude soirée européenne, mardi à Manchester City (3-0). Le Bayern Munich a en effet dénoncé les insultes racistes diffusées sur les réseaux sociaux et visant l’ancien joueur du RB Leipzig, après ce match raté à l’Etihad Stadium. « Tous, au club, dénonçons de la façon la plus forte le racisme ! L’ensemble du club est derrière toi Upa », a écrit le club bavarois sur son compte Instagram ce mercredi.

Notamment auteur d’une bourde défensive entraînant le deuxième but des Cityzens mardi, en quarts de finale aller de la Ligue des champions, Dayot Upamecano avait été pointé par son entraîneur Thomas Tuchel après la rencontre : « Il a fait un peu trop d’erreurs. Il y a eu deux ou trois situations où il a un peu manqué de concentration avec des décisions risquées. Cela ne doit jamais arriver à ce niveau et à cet endroit du terrain, il apprendra à travers ça. Nous ne sommes pas en colère contre lui, il est jeune et il fera encore des erreurs ».









De son côté, son partenaire Joshua Kimmich a pris encore plus clairement sa défense que Thomas Tuchel. « C’est très dur pour Upa, mais il a de grandes qualités et nous croyons en lui », a affirmé le milieu de terrain et capitaine du Bayern après la rencontre.