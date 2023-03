Des raisons floues aux conséquences bien plus claires. Une altercation a éclaté lundi soir à Madrid entre des joueurs de la sélection péruvienne, venue disputée une rencontre amicale face au Maroc, et des policiers. Selon Partizado Cope, environ 300 supporteurs sont venus à la rencontre des joueurs en bas de leur hôtel, ce qui a créé un attroupement. Un policier aurait alors poussé le milieu de terrain Yoshimar Yotun en le confondant avec un fan un peu trop insistant, au point de faire vivement réagir ses coéquipiers envers les forces de l’ordre. Le gardien de but, Pedro Gallese, a même été placé en garde à vue avant d’être laissé libre vers 5 heures.





📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/x840tS9YRQ — El Partidazo de COPE (@partidazocope) March 27, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







La fédération du Pérou a réagi dans un communiqué, dans lequel elle « invoque le calme et la tranquillité de nos supporters et exprime son rejet total de la violence. Nous continuerons à promouvoir le respect mutuel et nous veillerons à l’intégrité et aux droits de Pedro et de tous nos supporters ». La police affirme, elle, qu’un des leurs a reçu un coup dans un œil par un joueur. Le Pérou doit affronter le Maroc au stade Metropolitano de Madrid ce mardi soir.