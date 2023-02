Depuis le 2 janvier, et après plus de six mois sans club, Aminata Diallo est une joueuse de Levante (D1 espagnole). Mais l’internationale française de 27 ans n’en a visiblement pas terminé avec le Paris Saint-Germain, qui ne l’avait pas prolongée en fin de saison dernière.

RMC Sport indique que la milieu de terrain a saisi le conseil des prud’hommes, afin de réclamer des dommages et intérêts pour « rupture abusive de son contrat ».









Soupçonnée d’être la commanditaire de l’agression de son ex-coéquipière au PSG Kheira Hamraoui, survenue en novembre 2021, Aminata Diallo, poursuivie pour « violences aggravées » et « association de malfaiteurs », a toujours nié toute implication dans cette affaire.

Elle a été entendue mi-janvier par la juge d’instruction pour la première fois depuis son interrogatoire de première comparution, lors de sa mise en examen.