Ils n’ont pas eu le droit de les accompagner au Vélodrome mais ils étaient là pour les accueillir, avec la manière, à leur retour de Marseille. Les supporteurs de l’OGC Nice, tombeur de l’OM dimanche soir (1-3), ont accueilli les Aiglons avec une liesse à la hauteur de leur exploit. La dernière défaite des hommes d’Igor Tudor remontait… au 22 octobre.





Il était plus de 2 heures du matin quand le bus, de retour des Bouches-du-Rhône, est venu rejoindre le centre d’entraînement de l’OGC Nice sous les acclamations d’une centaine, au moins, de supporteurs. Tout en chants et en fumigènes, ils ont notamment salué « Didier Digard, Didier Digard, Didier Didier, Didier Digaaaaaaaaard ».

Les (très) bons résultats sous l’ère Digard

Le coach du Gym (8e de L1) est sur un bilan de quatre victoires et un nul depuis son arrivée aux manettes de l’équipe. Des résultats bien meilleurs que ceux obtenus par Lucien Favre, limogé après l’élimination de Nice, en 32e de finale, de la Coupe de France.

« On est dans une très belle période. Les choses tournent bien, on prend confiance et ça donne de belles choses », a réagi Didier Digard après la victoire contre l’OM. « C’est un match qui tenait à cœur à nos supporteurs qui ne pouvaient pas être là, a-t-il également noté. Ça fait plaisir de leur offrir ça ». Autant dire que le cadeau a été bien reçu.