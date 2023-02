Sans doute mort depuis plusieurs années, l’homme dont le corps a été découvert « momifié » dimanche dans le centre de Cannes (Alpes-Maritimes) était sous le coup d’un mandat d’arrêt délivré en juillet 2019, a précisé ce vendredi à 20 Minutes le parquet de Grasse. Sans doute décédé en février de cette même année, selon des éléments trouvés dans son appartement, il portait un bracelet électronique, avait révélé Nice-Matin.

L’homme, né en mai 1961 et donc vraisemblablement mort à l’âge de 57 ans, purgeait une peine à domicile pour un motif qui n’a pas été révélé. « Cette dernière s’étant achevée début 2019, plusieurs convocations devant le juge d’application des peines lui ont été adressées pour la restitution de son bracelet électronique, indique la vice-procureure Emilie Taligault. Elles n’ont reçu aucune réponse. Un mandat d’arrêt a donc finalement été émis à son encontre en juillet 2019. »

Les policiers ont toujours trouvé porte close

Depuis, des policiers s’étaient présentés à plusieurs reprises à son adresse et y trouvaient toujours porte close. « Sur place, les voisins expliquaient qu’ils ne l’avaient pas croisé de longue date. Qu’il avait un bateau et qu’il était sans doute parti avec », précise la magistrate, selon qui, le quinquagénaire n’avait jamais été incarcéré, contrairement à ce que laissaient penser des informations parues dans la presse.

La vérité a été révélée dimanche, lorsque son propriétaire, agacé de ne plus percevoir ses loyers (les virements automatiques ayant été interrompus il y a six mois), est entré dans l’appartement. Il a retrouvé l’homme momifié, étendu sur le lit de sa chambre. « On sentait parfois qu’il n’allait pas bien mentalement », ont expliqué à Nice-Matin des voisins qu’ils l’ont également décrit comme « très poli mais aussi discret ».

Une enquête pour recherche des causes de la mort est en cours au commissariat de Cannes. Une autopsie est prévue mais sa date n’est pas encore programmée, précise le parquet. Elle pourra déterminer s’il est décédé de causes naturelles ou par suicide.