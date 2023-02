PSG - Toulouse EN DIRECT : Le pied gauche létal de Messi pour donner l'avantage au PSG... Suivez le live avec nous

63e : Le but de Messi et le score ne doivent pas faire oublier que cette équipe n'a strictement AUCUNE personnalité. Je n'ai pas vu un seul mouvement collectif qui donnerait un tant soit peu de papillons dans le ventre côté PSG aujourd'hui.

52e : Oh la la Ekitike qui pousse son ballon à 10 mètres et se le fait prendre sans forcer, alors qu'il y avait un bon contre à jouer. Quelle misère...

45e : Deux fautes en deux minutes de Nuno Mendes, carton jaune et bon coup franc à venir pour le TFC. Et avec le pied de van den Boomen, autant dire que ça peut mal finir.

38e : Et celui-là est validé ! A Montpellier le Marocain avait déjà envoyé une sauce depuis l'exter de la surface mais il yavait hors-jeu au départ de l'action. Là, rien de tout ça : il rentre à l'intérieur, pousse son ballon et expédie un missile petit filet opposé de son mauvais pied, magnifique.

26e : Le niveau de jeu et d'envie de cette équipe parisienne, quand bien même tu joues sans Mbappé, Verratti et Neymar, me donne envie de botter des culs. Courage à vous, supporters et supportrices parisiennes. Ma théorie de l'effondrement de cette équipe au mois de février prend chaque jour un peu plus d'ampleur.