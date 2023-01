Rennes-PSG EN DIRECT : Donnarumma est chaud bouillant… Suivez le live avec nous

Rien de tel pour terminer ce joli week-end qu'une affiche Rennes-PSG dans un Roazhon Park chaud bouillant. D'autant que les Parisiens retrouvent leur trio infernal Messi-Neymar-Mbappé pour la première fois depuis le mois de novembre, avant la Coupe du monde au Qatar, ce qui devrait faire du bien à l'attaque rouge et bleu, pas folichonne depuis la reprise du championnat. Avec le succès lensois samedi soir contre l'AJA, les hommes de Christophe Galtier ne comptent plus que trois points d'avance sur les Sang et Or et une victoire ce soir est impérative. D'autant qu'en face, ce n'est pas forcément la grande forme côté breton avec un Stade Rennais qui reste sur une défaite à Clermont et qui a perdu Martin Terrier jusqu'à la fin de la saison.

>> Rendez-vous sur les coups de 20h30 pour suivre ce latch tous ensemble