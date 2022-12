OM - Toulouse EN DIRECT : Un régal de Kolasinac pour le 3e but des Marseillais… Suivez le match avec nous

Du foot du foot du foot ! La Ligue 1 poursuit son boxing day ce jeudi après la fin de la 16e journée. On va causer podium ce soir avec le déplacement de Lens à Nice, et pour ce qui nous intéresse ici avec l’OM, 4e après avoir redressé la barre juste avant la coupure du Mondial. Les Marseillais, qui ont travaillé d’arrache-pied pour repartir à fond les ballons, n’ont plus de temps à perdre dans la course au podium. Ça commence ce jeudi face à des Toulousains qui étaient en train de se laisser glisser au classement avant la trêve. Réveil attendu avec le début de cette deuxième phase s’ils ne veulent pas voir se rapprocher dangereusement la zone de relégation.

>> On se donne rendez-vous vers 20h30 pour suivre ce match ensemble...