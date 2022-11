Le premier mea culpa d’Igor Tudor. Interrogé en conférence de presse avant le choc de la 14e journée de Ligue 1, dimanche entre l’OM et l’OL (21 heures), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a reconnu avoir fait une erreur lors de la défaite contre Tottenham en Ligue des champions. Celle de ne pas faire entrer Dimitri Payet.

« Je pense que j’ai fait une erreur, Payet aurait dû jouer au moins 1/4 d’heure. C’est le travail d’un coach, on fait tous des erreurs. J’aurais pu mieux faire sur le match en le regardant à tête reposée. Clauss aurait aussi pu rester sur le terrain, c’est un joueur qui a de la classe et qui aurait pu marquer. C’est une auto critique de ma part. Payet aurait pu jouer 15 minutes », a reconnu l’entraîneur croate.

« Si Kola marque, on parle du changement du siècle »

Dimitri Payet, qui était aussi en conférence de presse, a reconnu avoir été « frustré » d’être sur le banc des remplaçants, « déjà en partant de la Commanderie, mais aussi à l’échauffement quand j’ai vu ce qu’il se préparait dans le stade ». Mais pour le numéro 10 de l’OM, « il faut respecter les choix du coach », tout en rappelant que « si Kola marque on parle du changement du siècle, on ne parle pas de Payet ». Beau joueur.









Igor Tudor a également été interrogé sur la fin de match contre Tottenham qui a coûté la qualification en Ligue Europa, et le fait que les joueurs n’étaient pas au courant. Mais cette fois, pas de mea culpa. « C’est une polémique qui n’a pas raison d’être. On peut parler des erreurs faites lors des deux dernières minutes, il y en a eu quatre ou cinq. On peut parler d’un joueur qui essaye d’aller chercher le ballon alors qu’il n’y a pas besoin, d’un qui s’arrête, d’un autre qui essaye de passer son défenseur. Ce sont des erreurs qui ont provoqué le but, mais je pense qu’on n’a rien à se reprocher, on voulait continuer en Ligue des champions », a-t-il avancé. C’est donc plus la faute des joueurs, que de la sienne.