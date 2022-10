La poisse pour le gardien numéro 2 des Bleus… Alors qu’il effectuait son retour à l’entraînement mercredi, Mike Maignan s’est de nouveau blessé au mollet gauche et sera absent au moins dix jours, a annoncé le club italien. Enfin, dix jours pour pouvoir réaliser de nouveaux examens et connaître la zone touchée une fois l’œdème résorbé nous précisent nos confrères de L’Equipe ce jeudi. On parle plus d’une indisponibilité minimum de quatre semaines, alors que le Mondial au Qatar débute dans un mois tout pile.









Doublure habituelle d’Hugo Lloris dans les buts de l’équipe de France, l’ancien Lillois a ressenti une gêne au mollet le 22 septembre dernier lors d’un match de la Ligue des nations contre l’Autriche (2-0), ce qui l’avait obligé à quitter ses coéquipiers à la pause. Eloigné depuis des terrains, Maignan a notamment manqué la double confrontation contre Chelsea en Ligue des champions.

L’annonce de la liste arrive très vite, trop vite pour Maignan

Maignan est d’ores et déjà forfait pour les deux prochaines journées de la Série A ainsi que pour le déplacement du Milan mardi prochain à Zagreb face au Dinamo en Ligue des champions. Mais sa rechute pourrait aussi être une mauvaise nouvelle pour l’équipe de France, alors que Didier Deschamps doit dévoiler le 9 novembre la liste des joueurs qu’il emmènera au Qatar. Le sélectionneur des Bleus a déjà dû tirer un trait sur son milieu de terrain N’Golo Kanté, opéré des ischio-jambiers et indisponible quatre mois.