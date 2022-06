Il fallait s’y attendre. Après le fiasco XXL de samedi lors de la finale de la Ligue des champions au Stade de France, la préfecture de police de Paris a décidé de ne pas lésiner sur les moyens en mobilisant pas moins de 2.000 policiers et gendarmes, dont 650 dédiés à la lutte contre la délinquance aux abords du Stade de France, vendredi, pour assurer la sécurité du match France-Danemark.

La PP a précisé qu’elle mettait en place vendredi un dispositif « orienté sur l’ordre public, la lutte anti-délinquance et la régulation des flux de personnes ». En outre, a-t-elle ajouté, « afin de contenir l’impact de la grève annoncée à la RATP, un dispositif spécifique de régulation des flux est mis en place à la sortie du RER D ». Samedi dernier, il y avait eu également une grève à la RATP qui avait affecté, selon le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et la PP, le transport des spectateurs vers le stade.

En interne, on rit jaune

Pour éviter les vols à l’arraché et autres actes de délinquance qui se sont déroulés samedi soir aux abords du stade, la préfecture a prévu de consacrer un peu plus de 600 « effectifs à la lutte contre la délinquance aux abords et en périphérie du stade de France, ainsi que dans les stations de transport ».

Le périmètre de protection du stade sera mis en place « dès 15 heures ». « La vérification des billets, sous le contrôle de l’organisateur, sera réalisée au niveau des bornes d’accès. Les forces de sécurité veilleront en amont et sur le parvis au maintien de l’ordre et de la sécurité publics », a détaillé la PP.

Ce déploiement important de forces de l’ordre pour une rencontre qui n’est pas considérée à risque intervient après le chaos qui a entouré la finale de la Ligue des champions. Plusieurs sources policières ont ironisé sur l’ampleur du dispositif prévu vendredi, en s’inquiétant que le fiasco de samedi dernier n’ait pas provoqué d’enquête sur la chaîne de commandement.