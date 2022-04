Il y aura officiellement 2.816 supporteurs de West Ham, jeudi (21 heures) au Parc OL, au sein du parcage qui leur est réservé, à l’occasion du quart de finale retour de Ligue Europa. Mais comme le laissait présager la ferveur populaire affichée la semaine passée au London Stadium (60.000 places vendues en quatre jours, un timing record pour le club anglais), ils sont bien plus nombreux que cela à vouloir assister à ce choc européen à Décines, où l’affluence devrait se situer autour des 55.000 spectateurs, comme le mois dernier contre Porto.

Lyon - West Ham. Arrêté préfectoral confirmant que des anglais ont des places en secteurs lyonnais. Encore un beau bordel à la française en perspective. #OLWHU #COYH pic.twitter.com/dw5RVyYwCC — Olivier Laval (@olivierlaval27) April 7, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Dès le 7 avril, soit le jour du match aller (1-1) à Londres, la préfecture du Rhône publiait un arrêté pour interdire l’accès au Parc OL et à ses abords, jeudi 14 avril de 8 heures à minuit, « à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur de West Ham, et n’étant pas en possession d’un billet acheté auprès du club de West Ham ».

Des places vont être remises en vente par l’OL

Dans cet arrêté préfectoral est mentionné le risque de voir « 1.000 à 3.000 Anglais faire le déplacement à Lyon pour soutenir leur équipe et assister au match démuni de billet, ou en possession de billets autres que ceux vendus par le club de West Ham ». L’OL confirme à 20 Minutes avoir pris le problème à bras-le-corps puisque plus d’un millier de supporteurs des Hammers viennent de se voir annuler, ces derniers jours, les places qu’ils avaient achetées pour le match. « Celles-ci vont être remises en vente », annonce le club lyonnais, qui a donc trouvé le moyen de repérer que de nombreux billets n’avaient pas été achetés par des amateurs d’Anthony Lopes et de ses partenaires.

Un épisode qui n’est pas sans rappeler le mail reçu de la part de l’OL, en novembre 2018, par des supporteurs stéphanois ayant prévu d’assister au derby à Décines malgré un arrêté préfectoral similaire : « Etant donné que votre adresse mail comporte des éléments laissant supposer que vous soutenez l’AS Saint-Etienne, nous vous informons que l’ensemble des billets achetés par ce compte client ont été annulés et que vous serez remboursés dans les plus brefs délais ». Alors, des mails foreverblowingbubbles@gmail.com ont-ils trahi des fans de West Ham ?